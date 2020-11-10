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Прикольные поздравительные картинки и красивые слова поздравлений на Всемирный день шопинга 111 ноября 2020

15:50 10.11.2020 Фото: fresh-cards.ru
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А устроителем такого необычного праздника стала интернет-площадка «Alibaba Group». Именно 11 ноября в 2009 году компания организовала распродажу на ресурсе AliExpress. com. Покупателям было предложено приобрести товары со скидкой около 50%.

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Поздравительная открытка Со Всемирным Днем шопинга

11 ноября любители покупок встречают Всемирный день шопинга. А устроителем такого необычного праздника стала интернет-площадка «Alibaba Group». Именно 11 ноября в 2009 году компания организовала распродажу на ресурсе AliExpress. com. Покупателям было предложено приобрести товары со скидкой около 50%. И распродаже было дано название «Всемирный День Шопинга». Дату выбрали в связи в тем, что 11 ноября в Китае отмечают День холостяка.

Так появился новый праздник, который стал отмечаться ежегодно. К инициативе торговой площадки присоединились и другие китайские он-лайн продавцы. А покупатели по всему миру с удовольствием стали совершать покупки электронных гаджетов, стильных нарядов, повседневной одежды, модных аксессуаров и многого другого в эту дату. Начиная с 2014 года, жители России также получили возможность принимать участие в грандиозной распродаже, радуясь редкой возможности приобрести необходимые товары со скидками.

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Поздравительная открытка Со Всемирным Днем шопинга
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Поздравительная открытка Со Всемирным Днем шопинга
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Поздравительная открытка Со Всемирным Днем шопинга
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Поздравительная открытка Со Всемирным Днем шопинга
% name% title
Поздравительная открытка Со Всемирным Днем шопинга
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Поздравительная открытка Со Всемирным Днем шопинга
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Поздравительная открытка Со Всемирным Днем шопинга
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Поздравительная открытка Со Всемирным Днем шопинга

Сумочки, шляпки, туфельки, серьги,

Помада, костюм, парфюм, каблуки,
Платье, штаны, блузка, панамка,
Где бы еще лосины найти?

И все по оттенку, по моде, фасону,
Вот скидки, коллекция, новый завоз,
Шопинг повсюду всем очень нужен,
А вдруг эксклюзив отыскать повезет?

Поэтому в мире и отмечают,

День, посвященный покупкам таким,
С Днем шопинга я тебя поздравляю,
Пусть этот день будет ярким, крутым!

***

Весь мир сегодня отмечает
День шопинга. Вот это класс!
Вы в этом деле профи, отвечаю.
А значит, поздравляю вас.

Пускай покупок будет много,
И не кончаются пусть деньги никогда.
Не возникает в жизни ничего дурного,
А удается все повсюду и всегда.

***

Налетаем, покупаем —
Распродажи, скидки, сейл,
Шопинг срочно совершаем,

Главное — купить успей!

В этот день всемирный шопинга
Поздравляем шопоголиков,
Без покупок, как без допинга,
Как спортсмен без анаболиков!

***

Всемирный день шопинга нужно встречать,
Скорее за покупками смело бежать.

А может, всего лишь открыть интернет,
И здесь ведь теперь-то чего только нет!

Да, любишь ты шопинг, поздравлю тебя!
Пусть будет удачной покупка твоя,
Но пусть не худеет вовек кошелек!
Такой вот в День шопинга мой поздравок!

***

Шопинга всемирный день

Нынче отмечаем.
И по поводу такому
Все, везде скупаем.

Пусть поход по магазинам
Будет плодотворным,
А его влияние —
Просто чудотворным.

***

Знает каждый шопоголик
Этот день календаря:
Одеваешься по моде?
Так с Днём шопинга тебя!

Больше акций, больше скидок
Пожелаю от души.
Шопинг — классная привычка,
В ней все средства хороши!

***

Одежду, обувь и подарки
Куплю на распродаже жаркой,
Приду домой и всех поздравлю
С всемирным шопинга деньком!

Покупок всем желаю разных,
Недорогих и ненапрасных,
Красивых, модных, стильных, классных,

Что наполняют счастьем дом!

***

В праздник шопинга всемирный
Поздравляю от души!
Береги свой рубль длинный,
Его тратить не спеши!

Скидок всюду дожидайся,
Вот тогда и налетай,

Лучшее схватить старайся,
Все, что хочешь, покупай!

***

Что может вмиг тоску развеять?
Что не наскучит никогда?
Конечно же — покупки делать.
Если рад шопингу всегда —
Смело могу тебя поздравить!

Сегодня — твой счастливый день.
Сегодня ты будешь бал править,
Пусть «шопиться» будет не лень.

***

Тех, кто без шопинга не может
Ни дня единого прожить,
Сегодня с праздником поздравим,
Пусть смогут все они купить,

Пусть им всегда хватает денег,
Но тратят средства пусть с умом,
Приобретают то, что нужно,
Покупки все несут в свой дом!

Источник: pozdravok.ru

Всемирный день шопинга дата история открытки поздравления смс стихи
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