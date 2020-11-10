Прикольные поздравительные картинки и красивые слова поздравлений на Всемирный день шопинга 111 ноября 2020

А устроителем такого необычного праздника стала интернет-площадка «Alibaba Group». Именно 11 ноября в 2009 году компания организовала распродажу на ресурсе AliExpress. com. Покупателям было предложено приобрести товары со скидкой около 50%.

Поздравительная открытка Со Всемирным Днем шопинга

11 ноября любители покупок встречают Всемирный день шопинга. А устроителем такого необычного праздника стала интернет-площадка «Alibaba Group». Именно 11 ноября в 2009 году компания организовала распродажу на ресурсе AliExpress. com. Покупателям было предложено приобрести товары со скидкой около 50%. И распродаже было дано название «Всемирный День Шопинга». Дату выбрали в связи в тем, что 11 ноября в Китае отмечают День холостяка.

Так появился новый праздник, который стал отмечаться ежегодно. К инициативе торговой площадки присоединились и другие китайские он-лайн продавцы. А покупатели по всему миру с удовольствием стали совершать покупки электронных гаджетов, стильных нарядов, повседневной одежды, модных аксессуаров и многого другого в эту дату. Начиная с 2014 года, жители России также получили возможность принимать участие в грандиозной распродаже, радуясь редкой возможности приобрести необходимые товары со скидками.

Поздравительная открытка Со Всемирным Днем шопинга

Поздравительная открытка Со Всемирным Днем шопинга

Поздравительная открытка Со Всемирным Днем шопинга

Поздравительная открытка Со Всемирным Днем шопинга

Поздравительная открытка Со Всемирным Днем шопинга

Поздравительная открытка Со Всемирным Днем шопинга

Поздравительная открытка Со Всемирным Днем шопинга

Поздравительная открытка Со Всемирным Днем шопинга

Сумочки, шляпки, туфельки, серьги,



Помада, костюм, парфюм, каблуки,Платье, штаны, блузка, панамка,Где бы еще лосины найти?

И все по оттенку, по моде, фасону,

Вот скидки, коллекция, новый завоз,

Шопинг повсюду всем очень нужен,

А вдруг эксклюзив отыскать повезет?

Поэтому в мире и отмечают,



День, посвященный покупкам таким,С Днем шопинга я тебя поздравляю,Пусть этот день будет ярким, крутым!

***

Весь мир сегодня отмечает

День шопинга. Вот это класс!

Вы в этом деле профи, отвечаю.

А значит, поздравляю вас.

Пускай покупок будет много,

И не кончаются пусть деньги никогда.

Не возникает в жизни ничего дурного,

А удается все повсюду и всегда.

***

Налетаем, покупаем —

Распродажи, скидки, сейл,

Шопинг срочно совершаем,



Главное — купить успей!

В этот день всемирный шопинга

Поздравляем шопоголиков,

Без покупок, как без допинга,

Как спортсмен без анаболиков!

***

Всемирный день шопинга нужно встречать,

Скорее за покупками смело бежать.



А может, всего лишь открыть интернет,И здесь ведь теперь-то чего только нет!

Да, любишь ты шопинг, поздравлю тебя!

Пусть будет удачной покупка твоя,

Но пусть не худеет вовек кошелек!

Такой вот в День шопинга мой поздравок!

***

Шопинга всемирный день



Нынче отмечаем.И по поводу такомуВсе, везде скупаем.

Пусть поход по магазинам

Будет плодотворным,

А его влияние —

Просто чудотворным.

***

Знает каждый шопоголик

Этот день календаря:

Одеваешься по моде?

Так с Днём шопинга тебя!

Больше акций, больше скидок

Пожелаю от души.

Шопинг — классная привычка,

В ней все средства хороши!

***

Одежду, обувь и подарки

Куплю на распродаже жаркой,

Приду домой и всех поздравлю

С всемирным шопинга деньком!

Покупок всем желаю разных,

Недорогих и ненапрасных,

Красивых, модных, стильных, классных,



Что наполняют счастьем дом!

***

В праздник шопинга всемирный

Поздравляю от души!

Береги свой рубль длинный,

Его тратить не спеши!

Скидок всюду дожидайся,

Вот тогда и налетай,



Лучшее схватить старайся,Все, что хочешь, покупай!

***

Что может вмиг тоску развеять?

Что не наскучит никогда?

Конечно же — покупки делать.

Если рад шопингу всегда —

Смело могу тебя поздравить!



Сегодня — твой счастливый день.Сегодня ты будешь бал править,Пусть «шопиться» будет не лень.

***

Тех, кто без шопинга не может

Ни дня единого прожить,

Сегодня с праздником поздравим,

Пусть смогут все они купить,



Пусть им всегда хватает денег,Но тратят средства пусть с умом,Приобретают то, что нужно,Покупки все несут в свой дом!

Источник: pozdravok.ru