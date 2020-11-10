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Сердечные поздравительные картинки и красивые поздравления в стихах 11 ноября на День экономиста в России 2020

21:39 10.11.2020 Фото: otkritkiok.ru, fresh-cards.ru
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11 ноября в России отмечается День экономиста. Новая дата в перечне российских профессиональных праздников появилась согласно Приказу Министерства экономического развития РФ № 876 от 24 ноября 2015 года.

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Поздравительная открытка С Днем экономиста

День экономиста - 11 ноября 2020 года

11 ноября в России отмечается День экономиста. Новая дата в перечне российских профессиональных праздников появилась согласно Приказу Министерства экономического развития РФ № 876 от 24 ноября 2015 года.
Повезло российским экономистам, они имеют возможность отметить свой профессиональный праздник, как минимум, дважды. С незапамятных времен 30 июня считалось Днем экономиста, правда, неофициально. И все же именно в этот день специалисты-плановики, которые работают во всех сферах народного хозяйства, принимали поздравления. Экономисты планируют, рассчитывают и контролируют финансовые потоки предприятия или фирмы, в которой трудятся. Это лучшие аналитики и математики, способные скрупулезно анализировать огромное количество цифровой информации.

И вот, в 2011 году российское правительство решило внести День экономиста в число официальных праздников, правда выбрана для этого была другая дата. И теперь 8 сентября экономисты-финансисты, а с ними и специалисты всех сфер экономики торжественно отмечают официальный профессиональный праздник. Но не забывают и о традиционной дате. Что-что, а память их не подводит никогда.

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Поздравительная открытка С Днем экономиста
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Поздравительная открытка С Днем экономиста
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Поздравительная открытка С Днем экономиста
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Поздравительная открытка С Днем экономиста
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Поздравительная открытка С Днем экономиста
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Поздравительная открытка С Днем экономиста

Сегодня День экономиста,
Считать умельцев светлый день.
Пусть взгляд ваш радостью искрится.
Не будет горестей, проблем.

Желаем вам большого счастья,
Любви огромной, доброты,
И никогда не ошибаться.

Успех с удачею найти.

Пусть будет много в вашей жизни
Улыбок, встреч, воспоминаний.
А мы вас с Днем экономиста
Сегодня дружно поздравляем.

***

С Днем экономиста
Я вас поздравляю,

Слаженной работы
От души желаю.

Пусть «идут» подсчеты,
Выгода приходит,
Славная удача
С вас пусть глаз не сводит.

Вам желаю счастья
В жизни вашей личной,

И зарплаты тоже
Значимой, приличной.

***

Поздравляю с Днём экономиста. Желаю каждый свой день использовать рационально и успешно для достижения всех целей, для покорения намеченных вершин. Пусть ни экономика, ни личное благополучие никогда не идут на спад. И пусть в твоей жизни всегда наблюдается экономический, профессиональный, личный рост!

***

Экономист, экономист,
Сегодня облик твой лучист,
Сегодня праздник у тебя,

Тебя поздравит вся страна.
И пожелает процветать,
Ошибок в счете избегать.
Доход иметь, иметь уют,
И точно знать, что где-то ждут.
Почаще в жизни улыбаться,
И своей жизнью наслаждаться.

***

Экономический отдел
Не сидит у нас без дел,
Ведь вы у нас экономисты,
Отличные специалисты!
С экономикой страны
Вы давно уже на «ты»,
А уж наше производство,
Рассчитать, совсем вам просто!

У вас в бумагах все отчеты,
Все подсчеты и расчеты,
Как финансы сохранить,
А прибыль все же получить.
Всем коллективом поздравляем,
Вас с днем экономиста,
Пусть в работе вашей будет,
Все гладко, четко, чисто!
Пусть удача и везенье,
Сопровождает в жизни вас,
Будет счастливым, без сомненья
Пусть каждый день, и каждый час!

***

В жизни без экономиста
Можно стать и пессимистом.
Знает только он секреты

Экономии, бюджета!

С цифрами давно на ты,
И отчеты все точны.
Чтоб прогнозы все сбывались,
Будни не были скучны!

***

Кто по жизни всех умнее?
Чьи решения вернее?

Дока в цифрах, реалист?
Это он — экономист!

В профессиональный праздник
Будет целесообразней
Не работать, не считать —
Поздравленья принимать.

Экономика — наука,
Лишь была б такая штука:

Деньги пусть у вас не тают,
А оклад все повышают.

***

В чудесный День экономиста
Желаю процветания в труде,
Сойдутся пусть все цифры чисто,
И не случится недостач нигде!

Пусть настроенье будет только в плюсе,

А беды все умножатся на ноль,
И сможешь ты беспечно и искусно
К любви и счастью подобрать пароль!

***

Бизнес-план, балансы, смета,
Договоры, курс валют,
Важен труд экономистов,
Им наш пламенный салют!

Правильность расчетов, точность,
Они с цифрами на ты,
Острый ум, закалка, прочность,
Все им видно с высоты.

Пожелаем им терпенья,
Чтоб стабильно курс шагал,
Радости и вдохновенья,
Личный «круглый капитал»!

***

Сегодня день экономиста,
Так значит нечего скучать.
Ведь экономику не просто
В стране любимой поднимать.

Желаем твердости, терпения,
Расчетов верных, без ошибок.
Удачи, счастья и везения,

По-больше искренних улыбок.

За свой упорный труд, ребята,
Сегодня выпейте до дна.
И с новой силой за работу,
Чтобы Отчизна расцвела!

***

Желаем жить всегда в достатке,
Желаем кризисов не знать,

Всегда и пить и кушать сладко,
И никогда не унывать.

И на себе не экономить,
И не отказывать ни в чём,
И о коллегах тоже помнить,
И чаще поощрять рублём.

Источник: pozdravok.ru

11 ноября 2020 День экономиста открытки поздравления
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