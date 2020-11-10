Сердечные поздравительные картинки и красивые поздравления в стихах 11 ноября на День экономиста в России 2020

11 ноября в России отмечается День экономиста. Новая дата в перечне российских профессиональных праздников появилась согласно Приказу Министерства экономического развития РФ № 876 от 24 ноября 2015 года.

Поздравительная открытка С Днем экономиста

День экономиста - 11 ноября 2020 года

11 ноября в России отмечается День экономиста. Новая дата в перечне российских профессиональных праздников появилась согласно Приказу Министерства экономического развития РФ № 876 от 24 ноября 2015 года.

Повезло российским экономистам, они имеют возможность отметить свой профессиональный праздник, как минимум, дважды. С незапамятных времен 30 июня считалось Днем экономиста, правда, неофициально. И все же именно в этот день специалисты-плановики, которые работают во всех сферах народного хозяйства, принимали поздравления. Экономисты планируют, рассчитывают и контролируют финансовые потоки предприятия или фирмы, в которой трудятся. Это лучшие аналитики и математики, способные скрупулезно анализировать огромное количество цифровой информации.

И вот, в 2011 году российское правительство решило внести День экономиста в число официальных праздников, правда выбрана для этого была другая дата. И теперь 8 сентября экономисты-финансисты, а с ними и специалисты всех сфер экономики торжественно отмечают официальный профессиональный праздник. Но не забывают и о традиционной дате. Что-что, а память их не подводит никогда.

Поздравительная открытка С Днем экономиста

Поздравительная открытка С Днем экономиста

Поздравительная открытка С Днем экономиста

Поздравительная открытка С Днем экономиста

Поздравительная открытка С Днем экономиста

Поздравительная открытка С Днем экономиста

Сегодня День экономиста,

Считать умельцев светлый день.

Пусть взгляд ваш радостью искрится.

Не будет горестей, проблем.

Желаем вам большого счастья,

Любви огромной, доброты,

И никогда не ошибаться.



Успех с удачею найти.

Пусть будет много в вашей жизни

Улыбок, встреч, воспоминаний.

А мы вас с Днем экономиста

Сегодня дружно поздравляем.

***

С Днем экономиста

Я вас поздравляю,



Слаженной работыОт души желаю.

Пусть «идут» подсчеты,

Выгода приходит,

Славная удача

С вас пусть глаз не сводит.

Вам желаю счастья

В жизни вашей личной,



И зарплаты тожеЗначимой, приличной.

***

Поздравляю с Днём экономиста. Желаю каждый свой день использовать рационально и успешно для достижения всех целей, для покорения намеченных вершин. Пусть ни экономика, ни личное благополучие никогда не идут на спад. И пусть в твоей жизни всегда наблюдается экономический, профессиональный, личный рост!

***

Экономист, экономист,

Сегодня облик твой лучист,

Сегодня праздник у тебя,



Тебя поздравит вся страна.И пожелает процветать,Ошибок в счете избегать.Доход иметь, иметь уют,И точно знать, что где-то ждут.Почаще в жизни улыбаться,И своей жизнью наслаждаться.

***

Экономический отдел

Не сидит у нас без дел,

Ведь вы у нас экономисты,

Отличные специалисты!

С экономикой страны

Вы давно уже на «ты»,

А уж наше производство,

Рассчитать, совсем вам просто!



У вас в бумагах все отчеты,Все подсчеты и расчеты,Как финансы сохранить,А прибыль все же получить.Всем коллективом поздравляем,Вас с днем экономиста,Пусть в работе вашей будет,Все гладко, четко, чисто!Пусть удача и везенье,Сопровождает в жизни вас,Будет счастливым, без сомненьяПусть каждый день, и каждый час!

***

В жизни без экономиста

Можно стать и пессимистом.

Знает только он секреты



Экономии, бюджета!

С цифрами давно на ты,

И отчеты все точны.

Чтоб прогнозы все сбывались,

Будни не были скучны!

***

Кто по жизни всех умнее?

Чьи решения вернее?



Дока в цифрах, реалист?Это он — экономист!

В профессиональный праздник

Будет целесообразней

Не работать, не считать —

Поздравленья принимать.

Экономика — наука,

Лишь была б такая штука:



Деньги пусть у вас не тают,А оклад все повышают.

***

В чудесный День экономиста

Желаю процветания в труде,

Сойдутся пусть все цифры чисто,

И не случится недостач нигде!

Пусть настроенье будет только в плюсе,



А беды все умножатся на ноль,И сможешь ты беспечно и искусноК любви и счастью подобрать пароль!

***

Бизнес-план, балансы, смета,

Договоры, курс валют,

Важен труд экономистов,

Им наш пламенный салют!

Правильность расчетов, точность,

Они с цифрами на ты,

Острый ум, закалка, прочность,

Все им видно с высоты.

Пожелаем им терпенья,

Чтоб стабильно курс шагал,

Радости и вдохновенья,

Личный «круглый капитал»!

***

Сегодня день экономиста,

Так значит нечего скучать.

Ведь экономику не просто

В стране любимой поднимать.

Желаем твердости, терпения,

Расчетов верных, без ошибок.

Удачи, счастья и везения,



По-больше искренних улыбок.

За свой упорный труд, ребята,

Сегодня выпейте до дна.

И с новой силой за работу,

Чтобы Отчизна расцвела!

***

Желаем жить всегда в достатке,

Желаем кризисов не знать,



Всегда и пить и кушать сладко,И никогда не унывать.

И на себе не экономить,

И не отказывать ни в чём,

И о коллегах тоже помнить,

И чаще поощрять рублём.

Источник: pozdravok.ru