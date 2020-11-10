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Какие изменения в выплате пособия на ребенка и ежемесячной денежной выплате многодетным семьям действуют с 1 ноября 2020

05:00 10.11.2020 Фото: pixnio.com
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Получить консультацию по вопросу продления выплаты можно по телефону горячей линии министерства труда и социального развития Новосибирской области 8-800-100-0082.

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Правительство Новосибирской области внесло изменения в порядок и условия предоставления семьям с детьми мер социальной поддержки, предусматривающие автоматическое продление ряда выплат
Сюжет: Все пособия Путина
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Какие изменения в выплате пособия на ребенка и ежемесячной денежной выплате многодетным семьям действуют с 1 ноября 2020Что изменилось в выплате на детей малоимущим семьям с 7 ноября 2020. ПодробностиЕщё 338 новостей

Правительство Новосибирской области внесло изменения в порядок и условия предоставления семьям с детьми мер социальной поддержки, предусматривающие автоматическое продление ряда выплат.

Согласно Постановлению Правительства Новосибирской области от 02.11.2020 № 458-п в беззаявительном порядке пролонгируются ежемесячные выплаты семьям с детьми, у которых окончание выплатного периода приходится на период с октября по декабрь 2020 года.

Речь идет о следующих выплатах: ежемесячное пособие на ребенка, ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей, на третьего и последующих детей из числа многодетных семей, компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования.

С целью сохранения здоровья жителей региона и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в Новосибирской области посещение центров социальной поддержки населения и МФЦ гражданами в целях продления данных выплат перестает быть обязательным, пролонгирование будет осуществляться без подачи заявлений.

Ранее министерство сообщало об автоматическом продлении ежемесячных денежных выплат семьям в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, а также субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Получить консультацию по вопросу продления выплаты можно по телефону горячей линии министерства труда и социального развития Новосибирской области 8-800-100-0082.

Источник: mtsr.nso.ru

выплаты изменения пособие на ребенка правительство Новосибирской области продление МФЦ
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