Кому положена двойная пенсия: список категорий граждан

Около двух тысяч новосибирцев являются получателями двух пенсий

Около двух тысяч новосибирцев являются получателями двух пенсий.

В соответствии с действующим законодательством гражданам, имеющим право на одновременное получение страховых пенсий различных видов (например, по старости и по инвалидности) устанавливается одна пенсия по выбору. Однако для определенных категорий граждан допускается одновременное получение пенсии по государственному пенсионному обеспечению и страховой пенсии. К их числу относятся:

граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы;



участники Великой Отечественной войны (лица, которые принимали участие в боевых действиях);граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;родители военнослужащих по призыву, погибших в период прохождения военной службы или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы;вдовы погибших военнослужащих, не вступившие в новый брак.

В Новосибирской области получателями двух пенсий являются 1 838 граждан.

Если у гражданина указанной категории есть ещё и пенсионные накопления, то ему может быть установлена и накопительная пенсия. При этом, несмотря на изменения в пенсионном законодательстве, касающиеся возраста выхода на пенсию, владельцы пенсионных накоплений могут обратиться за их выплатой, как и раньше - в 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно). Получить средства пенсионных накоплений можно при достижении указанного возраста и при соблюдении условий для назначения страховой пенсии по старости (необходимого стажа и количества пенсионных коэффициентов). Пенсионные накопления могут быть выплачены в виде накопительной пенсии, единовременной или срочной пенсионной выплаты.

Источник: pfrf.ru