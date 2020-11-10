Как получить инвалидность в 2020 году?

Временный порядок признания гражданина инвалидом и продления ранее установленной инвалидности полностью исключает личное участие гражданина. Если инвалидность оформляется впервые, то определение группы и составление индивидуальной программы реабилитации (ИПРА) осуществляется на основании медицинских документов.

Временный порядок признания гражданина инвалидом и продления ранее установленной инвалидности полностью исключает личное участие гражданина

За семь месяцев 1,071 млн граждан с инвалидностью воспользовались временным порядком прохождения медико-социальной экспертизы. Их них для 329 тысяч граждан инвалидность установлена впервые, а 742 тысячам граждан инвалидность установлена повторно.

Временный порядок признания гражданина инвалидом и продления ранее установленной инвалидности полностью исключает личное участие гражданина. Если инвалидность оформляется впервые, то определение группы и составление индивидуальной программы реабилитации (ИПРА) осуществляется на основании медицинских документов. Для детей-инвалидов установление группы по достижению 18 лет также проходит без личного посещения учреждений бюро Медико-социальной экспертизы. Для тех граждан, кому инвалидность была установлена ранее, в период действия временного порядка она автоматически продляется вместе с программой реабилитации.

Напомним, что изначально временный порядок признания гражданина инвалидом и продления ранее установленной инвалидности был введен в действие 9 апреля и распространялся на период с 1 марта по 1 октября включительно. В дальнейшем действие данного порядка было продлено со 2 октября 2020 года до 1 марта 2021 года.

Источник: mintrud.gov.ru