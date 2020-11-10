Одышка: Как облегчить ее приступ?

Если рядом нет стола, можно просто сесть на стул или другую поверхность. Наклонитесь вперед и упритесь локтями в колени. Какие еще есть способы?

Проблемы с дыханием могут настигнуть человека не только во время движения, но в положении покоя

Одышка является довольно пугающим состоянием, которое может указывать на опасные изменения в организме. По этой причине важно знать, как облегчить приступ одышки. Особенно полезна информация будет для людей заразившихся коронавирусом.

Когда может возникать одышка

Нехватка воздуха может быть как одним из признаков отдельных заболеваний, так и осложнением недуга. Одышка может возникнуть при сердечном приступе, астме, тромбоэмболии артерии легкого, воспалении легких или COVID-19.

При этом проблемы с дыханием могут настигнуть человека не только во время движения, но в положении покоя. Одышка, как правило, пугает пациента. Он начинает нервничать и паниковать, из-за чего дыхание учащается, и одышка лишь усиливается. По этой причине необходимо знать, как помочь своему организму быстро справиться с приступом.

Способы борьбы с одышкой

Во время пандемии коронавирусной инфекции одышка появилась у большого количества переболевших людей. Организму человека, борющегося со смертельно опасным вирусом, требуется много времени, чтобы восстановиться. Но приступы одышки можно облегчать.

Первый способ

Для начала можно попробовать лечь на бок. Изголовье кровати должно быть приподнято, либо под голову необходимо подложить несколько подушек. Колени при этом нужно подогнуть.

Второй способ

Если у вас нет возможности лечь, можно облегчить одышку сидя. Для этого сядьте за стол, наклоните туловище над поверхностью стола, затем положите голову на сложенные руки. Для удобства на стол можно положить подушку.

Третий способ

Если рядом нет стола, можно просто сесть на стул или другую поверхность. Наклонитесь вперед и упритесь локтями в колени.

Четвертый способ

Еще один вариант борьбы с одышкой можно осуществить стоя. Расположитесь рядом со стулом, опустите ладони на его спинку, а туловище наклоните слегка вперед. Спустя некоторое время дыхание должно прийти в норму.

Пятый способ

Встаньте рядом со стенкой. Спина должна прикасаться к вертикальной поверхности. Руки опустите вдоль тела, а стопы отставьте на 30 сантиметров вперед от стены. Ноги должны быть на ширине плеч.

Если приступы одышки случаются часто, причиняют боль в груди или становятся причиной головокружения, следует незамедлительно обратиться к врачу.

Источник: medicinform.net