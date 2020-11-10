Почему коты и кошки боятся огурцов по нескольким причинам

Считается, что когда кошка ходит за человеком по пятам, она старается контролировать его действия.

Причина такого страха у кошки заключается не в безобидном овоще, а эффекте неожиданности

Почему коты боятся огурцов, интересует многих людей. В последние несколько лет очень часто можно встретить в интернете видео, в котором абсолютно невинный трюк приводит к необычному итогу. Хозяин тихо кладет за своей кошкой огурец, пока она ест, а когда она оборачивается и замечает безобидный овощ, в страхе подпрыгивает и убегает прочь. Причина такого поведения для многих остается загадкой.

Почему кошки так боятся огурцов

Оказалось, что причина такого страха у кошки заключается не в безобидном овоще, а эффекте неожиданности. По мнению эксперта по поведению зверей Джилл Голдман, у кошки, при внезапном появлении огурца, возникает автоматически «старт-рефлекс». В этот момент она чаще всего старается быстро убежать и издали оценить ситуацию. При этом, огурец длинной формы воспринимают многие звери за змею, которых очень боятся.

Согласно иной причине, огурцы в видеосюжетах оставляют в зоне, где коты кушают. По словам автора книги «Думай, как кошка» Пэм Джонсон-Беннетт, данные места являются наиболее безопасными. А эксперт по поведению зверей Роджер Магфорд считает, что огурцы здесь не при чем. Причина ее страха заключается в неожиданности возникновения предмета, который тайком подкрался к кошке в тот момент, когда она была увлечена едой.

Поэтому можно заменить огурец на кабачок, например, и, возможно, ее реакция будет такой же. Однако нежелательно проводить эксперименты, поскольку испугавшись, у кошки может возникнуть стресс или она может нанести увечья себе, к примеру, разбить что-либо в помещении.

Интересные моменты в поведении кошек

Существует множество необычных моментов, которые характерны для кошек

Считается, что когда кошка ходит за человеком по пятам, она старается контролировать его действия.

Если кот трется о человека, то пытается пометить свою территорию и удалить с него посторонние запахи.

Когда она крутится возле ног хозяина, а хвост кошки дрожит, то таким способом она выражает высшую степень любви.

Она старается вылезать себя, чтобы не пахнуть человеком.

Кошки способны узнавать голос хозяина, однако стараются игнорировать его.

Они прекрасно видят в темноте, однако не могут различать цветовые оттенки.

Сердцебиение кошки в 2 раза больше, в отличие от человеческого (110 ударов/мин), а температура тела достигает 38°С.

Они имеют на 24 кости больше, в отличие от человека. Поэтому кошки пластичные. При этом, у них нет ключиц, благодаря чему кошки способны пролезть в небольшое отверстие, в которое пролазить голова.

К тому же, кошки издают приблизительно 100 разных звуков. К примеру, собаки издают лишь 10.

Источник: rsute.ru