09.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Лунное затмение 30 ноября 2020 года: точное время, его особенности и как влияет на людей

04:00 10.11.2020 Фото: pxhere.com
0

Лунное затмение — это время, которое делит человеческую жизнь на до, и после. Избавляет его от чего-то или приносит желаемый результат.

% name% title
В этот день люди получат последнюю возможность очистить свою энергетику от негатива и попрощаться с имеющимися проблемами перед наступающим Новым годом

Последнее Лунное затмение (полутеневое) произойдет 30 ноября 2020 в 8 градусе знака Близнецы. Максимум затмения планируется на 12:44 по МСК времени.

В этот день люди получат последнюю возможность очистить свою энергетику от негатива и попрощаться с имеющимися проблемами перед наступающим Новым годом.

Лунное затмение 30 ноября 2020 года: время обновления и очищения

Ни для кого не секрет, что Полнолуние всегда несет в себе энергию убывания, завершения и очищения. Затмение всегда происходит во время полной Луны, только по своей мощности оно намного сильнее. Лунное затмение — это время, которое делит человеческую жизнь на до, и после. Избавляет его от чего-то или приносит желаемый результат.

Стоит отметить, что за три дня до наступления Лунного затмения и спустя три дня после него люди могут чувствовать себя не очень хорошо. В это время они чаще всего совершают опрометчивые поступки, поэтому лучше придерживаться некоторых запретов и правил:

не принимать никаких важных решений;
не подписывать договоров;
не проводить переговоров и собеседований;
избегать конфликтов;
не давать, и не брать деньги взаймы;
если есть такая возможность, перенести запланированные хирургические вмешательства и прочие операции;

отказаться от путешествий;
вести себя максимально спокойно и рассудительно.

Способ очищения от негативной энергетики

Написать на листочке все то, от чего человек хочется избавиться. Лучше всего сделать это минут за десять до наступления полной фазы затмения. В час икс следует сжечь листок, а пепел выбросить за окно, или за территорию своего дома. Очень важно не употреблять в своих письмах частицу «не». В противном случае ритуал не сработает. Примеры писем на очищение от негатива: «я избавляюсь от нищеты и долгов», «я избавляюсь от болезней», «я избавляюсь от токсичных отношений» и т. п.

Что с собой принесёт Лунное затмение 30 ноября

Для большинства людей Лунное затмение 30 ноября станет переломным периодом в жизни. Это благоприятное время для занятия любимыми занятиями, хобби. Позволительно также заниматься самосовершенствованием (ходить на подготовительные курсы, научиться водить машину, посещать тренинги и семинары). Очень важно быть очень внимательными в этот период, более ответственно относиться к своим обязательствам. Нельзя допускать промахов и ошибок.

30 ноября возможны небольшие конфликты с окружающими, в особенности с коллегами по работе. Не стоит вступать в споры и что-то доказывать, будучи не совсем уверенным в своей правоте. Некоторые люди захотят показать себя слишком умными перед другими и начнут поучать.

Перед тем как что-то сказать или сделать, рекомендуется  хорошенько подумать и тщательно взвесить все «за» и «против». Позволительно также в это время уделять внимание своему здоровью. Тем более, что у многих оно будет под угрозой.

Источник: rsute.ru

30 ноября 2020 года астрология знаки зодиака лунное затмение
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ждете 30 ноября?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Лунное затмение 30 ноября 2020 года: точное время, его особенности и как влияет на людей
04:00 10-11-2020
Лунное затмение 30 ноября 2020 года: точное время, его особенности и как влияет на людей
Теплые поздравительные картинки и открытки, нежные слова 10 ноябяря в День бухгалтера 2020
03:28 10-11-2020
Теплые поздравительные картинки и открытки, нежные слова 10 ноябяря в День бухгалтера 2020
Глаза сберегут 10 лучших суперпродуктов, которые защищают ваше зрение
03:00 10-11-2020
Глаза сберегут 10 лучших суперпродуктов, которые защищают ваше зрение
Пальцы на ногам: можно ли узнать судьбу и характер человека по ним
02:00 10-11-2020
Пальцы на ногам: можно ли узнать судьбу и характер человека по ним
Очень красивые поздравительные картиники и очень душевные поздравления на День полиции 10 ноября 2020
01:19 10-11-2020
Очень красивые поздравительные картиники и очень душевные поздравления на День полиции 10 ноября 2020
Параскева Пятница, Бабья заступница 10 ноября 2020: история и традиции, что нельзя делать
23:10 09-11-2020
Параскева Пятница, Бабья заступница 10 ноября 2020: история и традиции, что нельзя делать
Тайна смерти дочери актера Конкина раскрыта? Адвокат озвучила результаты экспертизы
23:05 09-11-2020
Тайна смерти дочери актера Конкина раскрыта? Адвокат озвучила результаты экспертизы
День полиции 2020: сердченые поздравления в стихах и красивые картинки на 10 ноября
23:00 09-11-2020
День полиции 2020: сердченые поздравления в стихах и красивые картинки на 10 ноября
БердскКак чистить дороги зимой 2020-2021 собираются в Бердске, ответила власть
22:54 09-11-2020
Как чистить дороги зимой 2020-2021 собираются в Бердске, ответила власть
Очень детальный гороскоп-прогноз на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года для всех 12 знаков зодиака
22:43 09-11-2020
Очень детальный гороскоп-прогноз на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года для всех 12 знаков зодиака