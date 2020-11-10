Лунное затмение 30 ноября 2020 года: точное время, его особенности и как влияет на людей

Лунное затмение — это время, которое делит человеческую жизнь на до, и после. Избавляет его от чего-то или приносит желаемый результат.

В этот день люди получат последнюю возможность очистить свою энергетику от негатива и попрощаться с имеющимися проблемами перед наступающим Новым годом

Последнее Лунное затмение (полутеневое) произойдет 30 ноября 2020 в 8 градусе знака Близнецы. Максимум затмения планируется на 12:44 по МСК времени.

В этот день люди получат последнюю возможность очистить свою энергетику от негатива и попрощаться с имеющимися проблемами перед наступающим Новым годом.

Лунное затмение 30 ноября 2020 года: время обновления и очищения

Ни для кого не секрет, что Полнолуние всегда несет в себе энергию убывания, завершения и очищения. Затмение всегда происходит во время полной Луны, только по своей мощности оно намного сильнее. Лунное затмение — это время, которое делит человеческую жизнь на до, и после. Избавляет его от чего-то или приносит желаемый результат.

Стоит отметить, что за три дня до наступления Лунного затмения и спустя три дня после него люди могут чувствовать себя не очень хорошо. В это время они чаще всего совершают опрометчивые поступки, поэтому лучше придерживаться некоторых запретов и правил:

не принимать никаких важных решений;

не подписывать договоров;

не проводить переговоров и собеседований;

избегать конфликтов;

не давать, и не брать деньги взаймы;

если есть такая возможность, перенести запланированные хирургические вмешательства и прочие операции;



Способ очищения от негативной энергетики

Написать на листочке все то, от чего человек хочется избавиться. Лучше всего сделать это минут за десять до наступления полной фазы затмения. В час икс следует сжечь листок, а пепел выбросить за окно, или за территорию своего дома. Очень важно не употреблять в своих письмах частицу «не». В противном случае ритуал не сработает. Примеры писем на очищение от негатива: «я избавляюсь от нищеты и долгов», «я избавляюсь от болезней», «я избавляюсь от токсичных отношений» и т. п.

Что с собой принесёт Лунное затмение 30 ноября

Для большинства людей Лунное затмение 30 ноября станет переломным периодом в жизни. Это благоприятное время для занятия любимыми занятиями, хобби. Позволительно также заниматься самосовершенствованием (ходить на подготовительные курсы, научиться водить машину, посещать тренинги и семинары). Очень важно быть очень внимательными в этот период, более ответственно относиться к своим обязательствам. Нельзя допускать промахов и ошибок.

30 ноября возможны небольшие конфликты с окружающими, в особенности с коллегами по работе. Не стоит вступать в споры и что-то доказывать, будучи не совсем уверенным в своей правоте. Некоторые люди захотят показать себя слишком умными перед другими и начнут поучать.

Перед тем как что-то сказать или сделать, рекомендуется хорошенько подумать и тщательно взвесить все «за» и «против». Позволительно также в это время уделять внимание своему здоровью. Тем более, что у многих оно будет под угрозой.

Источник: rsute.ru