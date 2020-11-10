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Пальцы на ногам: можно ли узнать судьбу и характер человека по ним

02:00 10.11.2020 Фото: pxhere.com
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Люди с короткими мизинцами фантазеры и мечтатели. Он часто фантазирует то, чего у него нет в жизни, поэтому многие считают их чудаками.

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Возможно, не все знают, но гадание по пальцам ног называется педомантией

Оказывается, что расположение пальцев ног могут влиять на судьбу и характер человека. А если 2-й палец длиннее всех остальных после него, то это характеризует сильные лидерские качества и умение достигать своей цели вопреки трудностям. Хотя это все-таки больше касается женщин, чем мужчин. Последние могут создавать обманчивое приятное впечатление, но в реальной жизни быть «подкаблучниками».

Какое влияние оказывает каждый палец на ноге на характер и судьбу человека

Возможно, не все знают, но гадание по пальцам ног называется педомантией. Каждый палец на ноге сможет рассказать не только об особенностях человека, но и о дальнейшей возможной его судьбе. За какую сферу деятельности отвечает каждый палец ног человека:

большой или 1-й палец ноги отвечает за эмоции, чувства и за общее психологическое здоровье человека;

во влиянии указательного или 2-го пальца ноги находится интим и сексуальные предпочтения человека;

Средний или 3-й палец ноги может поведать о скрытых талантах человека, его творческой жилке и предрасположенности к нестандартному мышлению;

Безымянный или 4-й палец ноги отвечает за чувства притяжения к противоположному полу.

В сфере влияния маленького или 5-го пальца ноги попадает социум, и умение общаться в нем.

Как влияет длина пальцев ног на жизнь человека

Оказывается,что разное расположение пальцев ног тоже может повлиять на судьбу и характер человека.

Если большой палец ноги длиннее других после него, то такие люди очень легкомысленны к жизни. Они не умеют долго грустить и быстро приходят в себя даже после серьезных передряг. Они звезды во всем, и выбирают только все самое яркое и вкусное, интересное и привлекательное.

Если на одном уровне находятся большой, указательный и средний палец ноги, то этот человек целеустремленный и способный добиться любой цели, которую он поставит перед собой. Такие люди легко поднимаются по карьерной лестнице и становятся настоящими профессионалами своего дела. Человека можно назвать настоящим лентяем, если его 3-й палец чуть длиннее остальных.

Люди с короткими мизинцами фантазеры и мечтатели. Он часто фантазирует то, чего у него нет в жизни, поэтому многие считают их чудаками. Свою жизнь они считают скукой, поэтому постоянно пытаются в ней что-то изменить к лучшему. Легко знакомятся с другими людьми и вступают в новые отношения и сковывают себя семейными узами.

Что означает примета, когда второй палец ноги длиннее остальных

Еще в старину наши предки отмечали, что когда второй палец на ноге длиннее остальных после него, то это имело особое значение и могло предсказать будущего главу семьи. Согласно народной примете человек, у которого второй палец длиннее других будет настоящим хозяином и лидером в семье. В некоторых странах родители, видя, что у будущей невестки второй палец длиннее, чем остальные настаивали, чтобы их сын не женился на такой девушке. Они оберегали своего сын от роли «подкаблучника».

Девушки, строящие большие планы на мужчин, у которых 2-й палец длиннее остальных 3 после него должны быть очень осторожны и хорошенько подумать. Ведь такие мужчины не только амбициозны на словах, но и отличаются безответственностью на деле. Его поведение и проявление эмоций по отношению к девушкам часто обманчивы. Он веселый и уверенный в себе, с ним интересно и этот мужчина пытается красиво и оригинально ухаживать за якобы понравившейся ему женщиной. Но, по сути, он не имеет своего мнения и не уверен в себе, потому что является «маменькиным сынком».

А вот девушки, у которых 2 палец длиннее, чем другие после него, наоборот, имеют сильный характер, и могут взять «бразды правления» в свои руки. Но только в том случае, если мужчина окажется слабее, чем женщина.

На судьбу и характер человека оказывают влияние множество факторов, и один из них длина и расположение пальцев на ногах.

Источник: rsute.ru

пальцы ног приметы судьба характер человек
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