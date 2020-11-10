Глаза сберегут 10 лучших суперпродуктов, которые защищают ваше зрение

Морковь снова и снова ассоциируется с хорошим зрением - и не зря. Морковь полна бета-каротина , что придает ей характерный оранжевый цвет. Какие еще продукты?

Простое употребление правильных продуктов может значительно снизить риск проблем с глазами

Многие ошибочно полагают, что нечеткое зрение и нарушения зрения - это неизбежные последствия старения. Но по правде говоря, простое употребление правильных продуктов может значительно снизить риск проблем с глазами, особенно с возрастом.

Будьте внимательны, включив эти суперпродукты в свой ежедневный рацион :

Черника

Регулярное употребление черники может улучшить ваше зрение и укрепить кровеносные сосуды, расположенные в задней части глаз. Во многом это связано с антоцианами, растительными пигментами, придающими ягодам синюю кожуру.

Как антиоксиданты, антоцианы помогают защитить глаза от воспаления, укрепляют структуру коллагена в сетчатке и защищают ее от вредного воздействия слишком большого количества солнца. Ежевика, клюква, виноград и другие синие и пурпурные фрукты также являются отличными источниками антоцианов.

Темный шоколад

Не все виды шоколада плохи. Оказывается, темный шоколад, содержащий 72% какао, помогает улучшить зрение, согласно результатам недавнего клинического испытания на людях с глаукомой, основной причиной слепоты. Это испытание также показало, что употребление в пищу темного шоколада помогло снизить риск дегенерации желтого пятна, которая также может привести к потере зрения.

Яйца

Яичные желтки невероятно богаты лютеином и зеаксантином. Оба этих антиоксиданта накапливаются в глазах и, как говорят, защищают от дегенерации желтого пятна. Высокое содержание жира в яйцах также означает, что вы легче усваиваете антиоксиданты.

Кроме того, яичные желтки содержат большое количество витамина D. С возрастом этот микронутриент помогает вашим глазам оставаться здоровыми и острыми.

Устрицы

Любители морепродуктов, радуйтесь! Устрицы - один из богатейших природных источников цинка , важного минерала, который в долгосрочной перспективе способствует улучшению здоровья глаз. Считается, что цинк защищает глаза от вредного воздействия слишком большого количества солнца. Если вы не большой поклонник моллюсков, попробуйте вместо них птицу, фасоль и бобовые.

Апельсины

Апельсины - один из самых богатых источников витамина С, антиоксиданта, который помогает защитить глаза от вредных свободных радикалов. При этом витамин С может помочь снизить риск развития катаракты и дегенерации желтого пятна. Также считается, что витамин С поддерживает здоровье кровеносных сосудов в глазах.

Вы также можете получить достаточное количество витамина С из болгарского перца, дыни, брокколи и других цитрусовых, таких как лимоны, грейпфруты и мандарины.

Морковь

Морковь снова и снова ассоциируется с хорошим зрением - и не зря. Морковь полна бета-каротина , что придает ей характерный оранжевый цвет. Наша печень превращает этот пигмент в витамин А, который помогает защитить роговицу. Витамин А также защищает от катаракты и дегенерации желтого пятна.

Миндаль

Также миндаль помогает улучшить здоровье глаз. Как и большинство орехов и семян, миндаль невероятно богат витамином Е, антиоксидантом, который также защищает глаза от свободных радикалов. Существующие исследования также говорят, что регулярное употребление в пищу продуктов, богатых витамином Е, помогает снизить риск развития дегенерации желтого пятна.

Лосось

Омега-3 жирные кислоты или омега-3 - это здоровые ненасыщенные жиры, которые необходимы для поддержания хорошего зрения и здоровья глаз. Жирная рыба, такая как лосось, является одним из самых богатых источников омега-3. Для улучшения здоровья глаз ешьте не менее двух-трех порций лосося и другой жирной рыбы каждую неделю.

Капуста

Хрустящая кудрявая капуста чрезвычайно полезна для здоровья глаз. Этот салат из семейства крестоцветных содержит как лютеин, так и зеаксантин. Кале также содержит большое количество витамина С.

Помидоры

Богатые лютеином, зеаксантином и каротиноидами, такими как ликопин и бета-каротин, помидоры защищают ваши глаза от повреждений, вызванных светом, развития катаракты и возрастной дегенерации желтого пятна.

Не воспринимайте глаза как должное. Добавьте перечисленные выше суперпродукты в свой ежедневный рацион, чтобы сохранить здоровье глаз и улучшить зрение с возрастом.

Источник: food.news