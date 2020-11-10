Недооцененная свёкла: 8 удивительных преимуществ свеклы для здоровья. +Рецепты смузи

Свекла - это не только пятна на руках и зубах (да, они тоже окрашивают!). Этот землистый и горький корнеплод - невероятный суперпродукт, который, как правило, не получает должного внимания.

Низкокалорийный и содержащий большое количество фолиевой кислоты, марганца и меди свекла может принести широкий спектр преимуществ для здоровья

Подготовка свеклы может быть довольно сложной задачей. Это вызывает в воображении образы «окровавленных» рук, испорченных рубашек и сцены на кухне, которая выглядит прямо из фильма ужасов.

Но свекла - это не только пятна на руках и зубах (да, они тоже окрашивают!). Этот землистый и горький корнеплод - невероятный суперпродукт, который, как правило, не получает должного внимания.

Польза свеклы для здоровья

Низкокалорийный и содержащий большое количество фолиевой кислоты, марганца и меди свекла может принести широкий спектр преимуществ для здоровья.

Они включают:

Поддерживает здоровье сердца - свекла содержит растительные соединения, называемые нитратами, которые внутри артерий превращаются в оксид азота. Оксид азота вызывает расширение артерий, что снижает кровяное давление и улучшает кровообращение. Оба эти эффекта приносят большую пользу вашему сердцу.

Борется с воспалением - свекла приобретает яркий красный, фиолетовый и розовый цвет благодаря беталаинам. Эти растительные соединения действуют как антиоксиданты, защищая клетки от окислительного стресса и воспалений.

Улучшает пищеварение - клетчатка свеклы увеличивает объем стула, что облегчает его прохождение и способствует регулярному опорожнению кишечника.

Поддерживает здоровье мозга - свекла снижает кровяное давление и способствует здоровью мозга. Высокое кровяное давление влияет на приток крови к мозгу, что может негативно повлиять на важные функции мозга. Снижая кровяное давление, оксид азота также улучшает приток крови к мозгу.

Укрепляет иммунное здоровье - свекла содержит питательные вещества, необходимые для поддержания здоровья и силы вашей иммунной системы. К ним относятся фолиевая кислота, калий, железо, марганец, цинк, медь и витамины А и С.

Снижает риск рака - мощные антиоксидантные и противовоспалительные свойства беталаинов делают их многообещающими средствами борьбы с раком.

Поддерживает хорошее зрение - два мощных антиоксиданта свеклы, лютеин и зеаксантин, необходимы для поддержания четкого зрения и хорошего здоровья глаз в целом. Исследования показывают, что употребление в пищу продуктов, богатых двумя антиоксидантами, может замедлить прогрессирование дегенерации желтого пятна, одной из основных причин потери зрения.

Повышает спортивные результаты. Свекольный сок - популярный напиток перед тренировкой среди любителей фитнеса. Это потому, что нитраты в свекле помогают подавить приступ усталости и уменьшить болезненность мышц после хорошей тренировки. Нитраты также защищают сердце и легкие от напряжения во время упражнений.

Рецепты полезных смузи из свеклы

Возьмите свеклу и попробуйте эти полезные рецепты смузи. Помните: используйте блендер, а не соковыжималку, чтобы сохранить волокна свеклы. Также рекомендуется не снимать кожуру, поскольку она содержит много полезных для здоровья питательных веществ и антиоксидантов, содержащихся в свекле.

Минеральный смузи из красной свеклы

В этом рецепте смузи содержится кефир, безмолочная альтернатива йогурту, который также может содержать большое количество вызывающего сон триптофана, как и свекла. Если у вас проблемы с засыпанием, попробуйте этот смузи.

Ингредиенты на 2 порции:

1 чашка очищенной и приготовленной на пару красной свеклы



1 чашка простого кефира1 столовая ложка органического меда1 столовая ложка яблочного уксуса

Подготовка:

Поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до однородной массы.

Вылейте смесь в стакан и добавьте кубики льда. Подавать немедленно.

Комбинированный ягодно-свекольный смузи

Богатые антиоксидантами ягоды дополняют не менее богатую антиоксидантами свеклу в этом рецепте смузи для завтрака . В этом рецепте используется овсяное молоко, но вы можете использовать свой любимый заменитель молока на растительной основе. Вы также можете заменить йогурт кефиром, если хотите, чтобы смузи оставался веганским.

Ингредиенты на 1 порцию:

1 маленькая-средняя свекла, приготовленная на пару или сырая

1 1/2 стакана смешанных ягод

1 1/2 стакана овсяного молока

3/4 стакана йогурта

Подготовка:

Поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до однородной массы.

Вылейте смесь в стакан и добавьте кубики льда. Подавать немедленно.

Свекла - это низкокалорийный продукт, содержащий широкий спектр необходимых питательных веществ и мощных антиоксидантов . Включите свеклу в сбалансированный рацион, чтобы извлечь из нее пользу.

Источник: food.news