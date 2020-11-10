Как подать заявление на получении субсидии на оплату ЖКУ в ноябре 2020

Из‑за коронавируса ограничение в сроках было снято до 1 октября, выплата продлевалась автоматически. Теперь эта мера пролонгируется до 31 декабря. То есть граждане, у которых срок предоставления субсидии истекает в период с 1 октября по 31 декабря, смогут получить господдержку в прежнем размере на последующие шесть месяцев без подачи заявлений и документов.

Гражданам не придется подавать заявление и документы для продления периода получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг

Гражданам не придется подавать заявление и документы для продления периода получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, срок предоставления которых истекает до 31 декабря 2020 года. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Обычно субсидии на оплату ЖКУ выдаются гражданам на шесть месяцев. Для продления выплаты на следующие полгода необходимо заново подавать заявление и документы, подтверждающие нуждаемость.

Из‑за коронавируса ограничение в сроках было снято до 1 октября, выплата продлевалась автоматически. Теперь эта мера пролонгируется до 31 декабря. То есть граждане, у которых срок предоставления субсидии истекает в период с 1 октября по 31 декабря, смогут получить господдержку в прежнем размере на последующие шесть месяцев без подачи заявлений и документов.

Право на получение субсидии имеют граждане, у которых ежемесячно на оплату ЖКУ уходит больше определенной доли дохода. Каждый регион устанавливает эту норму самостоятельно. Например, в Москве можно получить субсидию, если расходы на коммунальные услуги превышают 10% совокупного дохода семьи, в Санкт-Петербурге – 14%.

Ранее Правительство упростило порядок оформления таких субсидий. С 1 января 2021 года гражданам не придется предоставлять квитанции и чеки об оплате жилищно-коммунальных услуг, а также справки об отсутствии задолженности. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Источник: duma.gov.ru