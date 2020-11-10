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Названа дата, когда опекунам станет проще оформить пособия и льготы

16:20 10.11.2020 Фото: wikimedia.org
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С нового 2021 года попечители и опекуны смогут оформлять пособия и льготы для своих подопечных на портале госуслуг, так как все нужные данные будут внесены в специальную систему.

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С нового 2021 года попечители и опекуны смогут оформлять пособия и льготы для своих подопечных на портале госуслуг

С нового 2021 года попечители и опекуны смогут оформлять пособия и льготы для своих подопечных на портале госуслуг, так как все нужные данные будут внесены в специальную систему. Это также поможет защищать права людей под опекой, считает депутат Госдумы Светлана Бессараб. Об этом сообщает её пресс-служба.

Кабмин 7 ноября утвердил постановление, согласно которому с нового года для получения мер соцподдержки гражданам не придётся предоставлять документы, подтверждающие статус попечителя или опекуна. Госорганы будут сами получать такие данные через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Все нужные сведения внесут в неё до конца этого года.

«Можно будет не только вовремя узнавать о положенных пособиях и льготах, но и подтверждать свой статус опекуна или попечителя. Это, в первую очередь, поможет защитить права опекаемых», — заявила Бассараб.

Она пояснила, что при заключении любой крупной сделки, связанной с имуществом несовершеннолетних детей или недееспособных граждан, можно будет проверить, есть ли у опекуна на это основания. Например, если опекун будет покупать от имени подопечного квартиру или давать согласие на сделку, его права можно будет проверить через систему.

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