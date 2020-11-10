13 законов спасут российский лес. Когда их примут

К 1 декабря 2020 года кабмин обязал федеральные ведомства разработать десять из тринадцати законопроектов, направленных на реформу лесной отрасли. И это не считая стопки сопутствующих постановлений.

Жёсткий дедлайн поставило себе российское Правительство, чтобы выполнить поручение президента — разобраться с незаконным лесоповалом

Пакет мер по декриминализации лесного хозяйства должен быть готов к началу зимы

Жёсткий дедлайн поставило себе российское Правительство, чтобы выполнить поручение президента — разобраться с незаконным лесоповалом, контрабандой древесины, нанесённым ущербом экологии и бюджету. К 1 декабря 2020 года кабмин обязал федеральные ведомства разработать десять из тринадцати законопроектов, направленных на реформу лесной отрасли. И это не считая стопки сопутствующих постановлений.

«Парламентская газета» ознакомилась с планом реформы и узнала, что думают о ней законодатели.

1. Контрабанду попытаются пресечь

Законопроект, направленный на декриминализацию лесной отрасли, призван отменить неполное декларирование при экспорте древесины и изделий из неё, пресечь уход от ответственности за махинации с таможенными документами и получение нелегальных доходов.

Только по официальным экспертным оценкам, из-за незаконной лесозаготовки российский бюджет ежегодно теряет около 4 миллиардов рублей налогов, а объём таких вырубок составляет до 30 миллионов кубометров при учтённых объёмах в 220 миллионов. Реальные масштабы никому не известны, признают в Правительстве.

Выполнить наказ президента о полном запрете вывоза из России необработанных или грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород с 1 января 2022 года кабмин намерен, выпустив необходимое постановление к 15 декабря 2020 года.

Для баланса собираются стимулировать переработку и спрос на древесину внутри страны: с 1 января 2021 года дать льготные кредиты бизнесу, работающему в этих направлениях, развивать деревянное домостроение с целевым уровнем 20 процентов от общих объёмов строительства и его ипотечное кредитование.

2. Без разрешения на вырубку не пустят в лес

Сейчас в лесу фактически можно свободно находиться с техникой для заготовки древесины и лесовозами. Стандартная отговорка черных лесорубов для правоохранителей: «Просто едем мимо». Законопроектом планируется запретить пребывание в лесу со специализированным транспортом и орудиями труда без разрешения на вырубку.

3. Технику преступников конфискуют

В законе пропишут возможность изымать инструменты для лесозаготовки и машины, являющиеся орудием преступления, даже если они принадлежат третьим лицам. Пока доверенность на лесовоз остаётся охранной грамотой для рубщиков-нарушителей — конфисковать у них формально чужой транспорт нельзя.

Одновременно вся техника, которая работает в лесу, должна быть легализована через ГЛОНАСС и зарегистрирована в отраслевой информационной системе, настаивает кабмин.

Эрнест Валеев, первый зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, говорит: «Декриминализация лесной отрасли давно назрела, необходимо проработать правовые средства противодействия преступности. Вроде бы все знают, что серьёзный ущерб наносится экономике, экологии страны хищническими вырубками, запущенностью лесной отрасли, отсутствием надлежащего порядка в использовании лесов, пожарами. Попытки прошлых лет что-то исправить точечными коррективами Лесного кодекса ни к чему не привели. Предложенные меры считаю своевременными, их надо внимательно рассматривать и принимать».

4. С нарушителями быстро расторгнут договоры

Длительная процедура аннулирования соглашений с арендаторами лесных угодий, систематически нарушающими закон, должна остаться в прошлом. Проект такого нормативного акта рассчитывают подготовить с помощью Минюста к 1 маю следующего года.

5. Изъятую древесину оперативно продадут

Законопроект должен ускорить процесс транспортировки, хранения и сбыта государством лесных ресурсов, являвшихся предметом административного или уголовного правонарушения.

Правительство уже сейчас пытается навести порядок в обращении с конфискатом, который может быть оперативно реализован для пополнения бюджета, а не гнить месяцами, например, на таможне. В октябре оно выпустило постановление, где обязало Росимущество забирать изъятое на границах не позднее чем через десять дней.



Предлагается сделать обязательной продажу через биржу древесины, полученной при санитарных рубках госструктурами, в том числе подчинёнными Минобороны России. Такой вариант реализации доступен сегодня по выбору региональных властей, но добровольно возможностью пользуются лишь в 17 субъектах РФ.

Законом планируется отдать вырученные средства регионам на восстановление и охрану лесов.

7. Для учёта ресурсов применят опыт ФСБ

Создание Федеральной государственной информационной системы лесного комплекса (ФГИС ЛК), по замыслу кабмина, позволит вести лесной реестр в электронной форме по единым для всех регионов правилам. С его помощью собираются отслеживать древесину от вырубки на делянке до производства продукции, её продажи в стране или отправки на экспорт. Сомнительные сделки будут блокировать тоже через ФГИС ЛК.

На базе системы сформируют перечень пунктов приёма, хранения и переработки древесины. По предложению ФСБ к таким складам планируют установить особые требования, включающие видеофиксацию движения транспорта и грузопотоков.

Хотя ФГИС ЛК полноценно заработает не раньше декабря 2022 года, отдельные её функции будет выполнять действующая система ЛесЕГАИС: уже к концу нынешнего года отслеживать цепочки передачи древесины таможенники и другие правоохранители смогут через неё.

Андрей Свинцов, зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, поясняет: «Мы видим на примере Росреестра, что публичная кадастровая карта, которая уже почти десять лет существует, до сих пор плохо работает, — постоянно модернизируется, постоянные сбои. В этом одна из проблем: каждая госструктура формирует свою технологическую задачу под свои цели, а потом это плохо функционирует и интегрируется с системами других министерств, что не очень удобно гражданам и организациям. На мой взгляд, в перспективе надо отказываться от создания больших и сложных систем, подчинённых каким-либо ведомствам, а необходимо создавать единую систему в подчинении Правительства, которая будет включать в себя все элементы — таможенный, налоговый, имущественный контроль, надзор за использованием земель и лесов и многое другое. Вот тогда у нас будет порядок».

8. Выяснят, где, сколько и какие растут деревья

Российская Федерация обладает пятой частью всех лесов планеты. По запасам зелёных ресурсов мы уступаем только Бразилии. Леса занимают 66 процентов территории страны. На этом точные сведения о наших запасах «зелёного золота» не исчерпываются. Однако полные и актуальные данные о количественных и качественных характеристиках насаждений, сбором которых заняты службы по лесоустройству, сегодня доступны лишь в 12 регионах.

Эти полномочия собираются вернуть законом из субъектов в федеральный Центр, адекватно профинансировать, ввести квалификационные требования к специалистам по лесоустройству.

К 1 сентября 2021 года должна появиться общедоступная карта лесов России с их границами, категориями, видами разрешённого использования, обозначением лесосек, санитарных рубок, лесных пожаров.

«Все эти темы мы обсуждали в рамках национального Лесного форума на протяжении двух с лишним лет, - говорит Николай Николаев, председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. - Я очень рад, что все тезисы, которые Государственная Дума совместно с регионами там наработала, легли в основу представленной сейчас «дорожной карты» Правительства. Мы тоже предлагали, в частности, законопроект по федерализации лесоустройства. Хорошо, что у этой инициативы есть перспективы. И не важно, кто её внёс, главное, чтобы дело делалось».

9. Делянки распределят в Москве

Этот законопроект даст старт поэтапной передаче на федеральный уровень полномочий по предоставлению лесных участков. Их использование для заготовки древесины, для чего сегодня задействована площадь 173 миллиона гектаров, сопоставимая с размахом сельхозугодий страны, будет возможно только при наличии перерабатывающих мощностей.

Стимулировать глубокую переработку древесины продолжат с помощью механизма приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. К ним относится модернизация объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры и пуск новых мощностей с минимальными объёмами вложений 500 и 750 миллионов рублей соответственно.

По подсчётам кабмина, инструмент позволил привлечь в отрасль почти 450 миллиардов рублей частных средств под развитие 155 проектов, 86 из которых уже завершены. В то же время за последние два года закрыты 16 проектов, где инвесторы только делали вид, что работают. Для ужесточения контроля за приоритетными проектами вскоре ожидается принятие пакета поправок к постановлениям Правительства.

10. Лесной надзор снабдят беспилотниками и статусом

На базе Рослесхоза намечается создание института лесной охраны. Так надеются устранить конфликт интересов в полномочиях регионов по надзору и распоряжению лесами как сырьевой базой для промышленности, когда участки порой достаются аффилированным лицам.

Рослесхозу обещают беспилотники для патрулирования угодий, распространение лесного надзора на транспортировку, хранение и переработку древесины, а также статус государственной службы.

До 1 декабря 2020 года должны быть приняты нормативные правовые акты для проведения эксперимента по передаче агентству в 2021 году отдельных контрольных функций в Архангельской и Иркутской областях, Забайкалье, Красноярском и Хабаровском краях.

«Считаю, что лесничих у нас должно быть больше, — делится мнением Владимир Бурматов, председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. — С хорошей зарплатой и материально-техническим обеспечением. Сейчас хорошо экипированным, вооружённым, имеющим необходимое оборудование и транспорт чёрным лесорубам противостоят люди, которые фактически на одном энтузиазме эти занимаются. С маленькими зарплатами, неукомплектованными штатами, с полномочиями, которых им явно не хватает. Если лесоохрана будет укомплектована так, что эти вопросы будут закрыты, если ей не придётся вступать в неуставные отношения с теми же чёрными лесорубами, как сейчас, к сожалению, часто бывает, значит, проблема будет решена. Дело не в названии и не в институте, а в подходе. Я за пересмотр подходов в отношении тех, кто сегодня занят охраной наших лесов. Полагаю, что число лесничих надо доводить до уровня, сопоставимого с тем, что был в советское время. Давать соцгарантии и всё необходимое. Деньги у нас есть. Мы их каждый год выделяем всё больше и больше на леса. Как они расходуются - это вопрос к органам исполнительной власти. Часто деньги не осваиваются. Даже закупка лесопожарной техники многими нуждающимися в ней регионами не востребована».

11. Возродят питомники лесных растений

Уже сегодня в России предстоит восстановить более 35 миллионов гектаров леса. Ежегодно его выбытие превышает воспроизводство в среднем на 450 тысяч гектаров.

Всего у нас работает около 1,5 тысячи государственных и частных лесопитомников. Однако, по данным Рослесинфорга, самыми перспективными, хорошо приживающимися саженцами с закрытой корневой системой страну обеспечивают девять тепличных комплексов и пять лесных селекционно-семеноводческих центров.

Возродить лесопитомники хотят в каждом российском субъекте, выделив финансирование в рамках национального проекта «Экология». Чтобы получить высококачественный районированный посадочный материал, законопроект предлагает разрешить заниматься лесовосстановлением региональным и муниципальным учреждениям. Причём на постоянной основе и в рамках приносящей доход деятельности.

12. Лесопосадки разрешат за чужой счёт

Проектом закона предлагается позволить региональным органам, ответственным за компенсационное лесовосстановление, проводить его за счёт заинтересованных лиц.

Монетизация даст возможность недропользователям перепоручить специалистам свою обязанность по возрождению зелёных насаждений на освоенных территориях по принципу «гектар за гектар» — сколько деревьев загублено, столько и высажено.

Также обсуждается вариант разрешить лесовосстановление не в пострадавшем от хозяйственной деятельности регионе, где, например, слишком суровый климат и выживаемость посадок под вопросом, а на других территориях, имеющих в том явную потребность.

«Оптимизация лесного хозяйства в регионах — это абсолютно правильное направление, которое определил президент, что позволит найти новые формы работы на местах, в том числе по лесовосстановлению, — считает Александр Фокин, член Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. - Сегодня достаточно много не только крупных коммерческих предприятий, но и общественных организаций, готовых активно взаимодействовать с руководством лесного хозяйства в регионах. В частности, в Кузбассе ежегодно высаживается несколько миллионов деревьев. Именно работа с крупными угольными компаниями, волонтёрами позволяет менять отношение к воссозданию леса. Оптимизация также позволит региональной власти рассмотреть возможности создания в рамках лесного хозяйства дополнительных должностей. У нас обширные лесные угодья, занимающие в субъектах площади, сопоставимые с территориями нескольких европейских государств, а лесников для их обслуживания не хватает».

13. На местах дадут заработать

Сеть учреждений, входящих в систему регулирования лесной отрасли в регионах, ждёт оптимизация и возможность оказывать платные услуги.

Предусматривается повышение кадрового потенциала. До 15 декабря 2020 года на работников лесного хозяйства должны распространить меры господдержки молодых специалистов в сельской местности.

Алексей Майоров, председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, поясняет: «Предстоит колоссальный объём законодательной работы и, конечно, надо будет очень постараться, чтобы успеть всё в срок. В ближайшее время мы увидим первые законопроекты по теме, которая уже не то что созрела, а перезрела. В Совете Федерации есть специальная рабочая группа по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства, которую возглавляет зампредседателя палаты Юрий Леонидович Воробьев. И выработанные нами предложения нашли отражение в «дорожной карте» Правительства. Надеюсь, что часть упомянутых в ней законопроектов мы примем в этом году, тогда многие новые механизмы заработают в отрасли уже в следующем».

Источник: pnp.ru