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Зачем меняют нормы оплаты труда учителей в России, объяснил эксперт

15:20 10.11.2020 Фото: pixabay.com
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«Роль классных руководителей в школах существенна. Но, например, на классных руководителей в среднем образовании никаких доплат пока не предусмотрено, точно так же и дошкольное образование не получает никакой поддержки, и высшее образование», — отметила эксперт.

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В связи с усилением воспитательной составляющей в системе образования меняется трудовой функционал каждого работника

Документы, которые регулируют нагрузку, нормы и оплату труда педагогов по каждому уровню образования в связи с внедрением воспитательных программ, в связи с усилением воспитательной работы в школах необходимо пересмотреть. Об этом заявила член экспертного совета по воспитанию, директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.

С 1 сентября 2020 году вступает в силу ФЗ №304-ФЗ О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся». Документ направлен на усиление роли воспитательной составляющей в образовании детей и молодёжи. У детских садов, школ, колледжей и высших учебных заведений будет ровно год, чтобы привести свои образовательные программы в соответствие с изменениями.

«Поддерживаю значительную роль, которая новым законом отводится задачам воспитания, и очень хорошо, что многие регионы уже имеют опыт в реализации этой деятельности. Однако закон не предоставляет никаких возможностей для ресурсного, финансового обеспечения», — сказала Абанкина в понедельник на расширенном совместном заседании экспертных советов при Комитете Госдумы по образованию и науке по практической реализации нового закона о воспитании обучающихся.

В связи с усилением воспитательной составляющей в системе образования меняется трудовой функционал каждого работника, что должно вести к пересмотру документов, которые регулируют и нагрузку, и нормы, и оплату труда буквально каждого педагогического работника, считает она. «Роль классных руководителей в школах существенна. Но, например, на классных руководителей в среднем образовании никаких доплат пока не предусмотрено, точно так же и дошкольное образование не получает никакой поддержки, и высшее образование», — отметила эксперт. При внедрении воспитательных программ, по её словам, должны быть пересмотрены подходы к определению базовых нормативных затрат по каждому уровню образования.

«Это касается в первую очередь соотношения педагогов и обучающихся, который берётся за основу при расчёте потребностей педагогических кадров, потому что мы говорим об увеличении объёма работы и её реструктуризации», — добавила Абанкина. Чтобы воспитательная работа в учреждениях образования реализовывалась успешно, нужно финансовое наполнение этой деятельности, уверена она.

Источник: pnp.ru

нагрузка нормы оплата труда педагог Ирина Абанкина Госдума
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