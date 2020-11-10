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Откуда прилетела азиатская саранча? Говорят, из Китая. Все уничтожит?

16:50 10.11.2020 Фото: pixabay.com
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В этом году из-за тёплой осени у нас впервые произошло отрождение второй генерации вредителя (второе за сезон поколение).

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В России встречается 3 вида стадных саранчовых

Сказали, что посевам на юге России угрожает азиатская перелётная саранча. Что это за зараза? Опять «подарок» из Китая?

В России встречается 3 вида стадных саранчовых. Азиатская перелётная саранча одна из них, — рассказывает заместитель директора ФГБУ «Россельхозцентр» Дмитрий Говоров. — Встречается она в южной части страны возле водоёмов, где есть заросли тростника. Обычно вредитель им и питается. Но при переходе в стадную форму насекомые становятся агрессивными, у них меняются пропорции тела (например, удлиняются крылья), и тут в пищу идут все с/х культуры без разбора. Ежегодно Россельхозцентр проводит мониторинг 11–15 млн га угодий на наличие саранчи, чтобы предупредить потери урожая.

В этом году из-за тёплой осени у нас впервые произошло отрождение второй генерации вредителя (второе за сезон поколение). Но это не страшно: из-за наступающих холодов времени на развитие у саранчи не будет, она погибнет, не успев отложить яйца, и весной у аграриев будет меньше хлопот.

Источник: aif.ru

вредитель откуда саранча посевы прилетела юг России Дмитрий Говоров ФГБУ «Россельхозцентр»
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