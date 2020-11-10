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Как правильно сделать перерасчет платы за некачественные услуги ЖКХ. Детали

16:50 10.11.2020 Фото: pxhere.com
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Раньше потребителям, получившим коммунальные услуги с нарушением, могли снизить плату или выплатить штраф. Но штрафная система работала плохо, поэтому власти решили оставить в качестве меры только перерасчет платы.

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В России изменился порядок снижения платы за коммунальные услуги, предоставленные с нарушением установленных требований

В России изменился порядок снижения платы за коммунальные услуги, предоставленные с нарушением установленных требований. Соответствующие поправки, внесенные в статьи 157 и 157.2 Жилищного кодекса, вступили в силу 7 ноября 2020 года.

Как изменились правила перерасчета платы за услуги ЖКХ?

Раньше потребителям, получившим коммунальные услуги с нарушением, могли снизить плату или выплатить штраф. Но штрафная система работала плохо, поэтому власти решили оставить в качестве меры только перерасчет платы.

Кроме того, прежняя версия Жилищного кодекса предусматривала перерасчет только в том случае, если услуги были предоставлены со слишком долгими перерывами. Теперь плата будет снижена и в том случае, если коммунальщики нарушили качество своей работы.

Пересчитывать сумму платежей будет тот, кто предоставил коммунальные услуги: управляющая компания (УК), товарищество собственников жилья (ТСЖ) или жилищный кооператив, ресурсоснабжающая организация (РСО) или региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (если жильцы заключили с ними прямой договор). Как пояснила глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, перерасчет будет производиться в счет будущих платежей потребителя.

Также поправками был уточнен порядок действий в том случае, когда качество услуги пострадало не из-за действий РСО, а из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей УК. Например, вода стала грязной уже после попадания во внутридомовые системы, что может свидетельствовать об их плохом содержании управляющей компанией. В этом случае поставщик воды ни при чем, но именно он будет делать перерасчет платы. Поэтому УК должна впоследствии возместить РСО понесенные убытки.

Как добиться перерасчета платы из-за некачественных услуг ЖКХ?

Нормативы, которым должны отвечать вода, электроэнергия, тепло, газ и другие услуги, указаны в постановлении правительства № 354 от 06.05.2011. В этом же документе указан порядок действий в том случае, если услуги ЖКХ отличаются от норм. Его подробно разъясняет «Парламентская газета».

Во-первых, если из крана течет грязная вода, батареи зимой остыли или случилось другое нарушение в предоставлении услуг ЖКХ, нужно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу. Это можно сделать письменно или устно, например, по телефону. Диспетчер должен зарегистрировать обращение: с этого момента начинается отсчет периода предоставления некачественной услуги.

Если диспетчер и УК не знают причину нарушения или сбоя, они должны провести проверку. Диспетчер должен сразу же согласовать время с жильцом: не позднее двух часов после обращения (если заявитель не выберет другое время или день).

После проверки УК должна составить акт, в котором указываются выявленные нарушения или их отсутствие. Один экземпляр получает потребитель.

Если собственник не согласен с результатом проверки или УК вовсе отказывается ее проводить, он может привлечь независимую экспертизу или обратиться в Государственную жилищную инспекцию. Также он вправе провести собственную проверку в присутствии председателя ТСЖ и двоих соседей (результаты нужно задокументировать).

Имея на руках акт проверки или заключение эксперта, потребитель некачественной услуги может обратиться в управляющую компанию с заявлением о перерасчете платежей. Если УК отказывается снизить плату, можно привлечь жилищную инспекцию или подать иск в суд.

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