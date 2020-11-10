Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 10 ноября 2020 в России и мире

• Всемирный день молодёжи (World Youth Day)
• День сотрудника органов внутренних дел РФ (День полиции)
• Международный день бухгалтерии (International Accounting Day)
• День вышивальщицы и покровительницы всех рукодельниц святой великомученицы Параскевы Пятницы
• День просмотра чёрно-белого фильма
• Всемирный день науки за мир и развитие (World Science Day for Peace and Development)
• День детской телевизионной программы «Улица Сезам» (Sesame Street Day)
• День памяти преподобного Иова Почаевского
• День ванильного кекса (National Vanilla Cupcake Day) - США
• День полиции - Куба
• День молодёжи - Кыргызстан
• День героев (Hari Pahlawan) - Индонезия
• День незабудок (National Forget-Me-Not Day) - США
• День первого провозглашения независимости (Los Santos Uprising Day) - Панама
• День корпуса морской пехоты (Marine Corps Birthday, USMC Day) - США
• День районных кодов (Area Code Day) - США
• День милиции - Таджикистан
• День приднестровской милиции - ПМР
• День Мапуту (Maputo Day) - Мозамбик
• День пшеницы (Dia do Trigo) - Бразилия
• День юных читателей (National Young Reader`s Day) - США
• Именины у Арсения, Афанасия, Георгия, Дмитрия, Ивана, Максима, Мартина, Николая, Степана, Терентия, Анны, Неонилы, Анастасии
• Параскевы Льняницы (Бабья заступница)
Важные даты
1885 - окончание экспедиции Н. М. Пржевальского в Центральную Азию, в том числе в северный Тибет.
1910 - Лев Николаевич Толстой тайно отправился из Ясной Поляны в своё последнее путешествие.
1913 – на процессе в Киевском окружном суде по обвинению в ритуальном убийстве приказчика кирпичного завода Менделя Бейлиса присяжные вынесли оправдательный приговор.
1917 - в Советской России принято постановление «О рабочей милиции». С 1962 отмечается как профессиональный праздник.
1927 – всемирный конгресс друзей СССР в Москве.
1933 – писатель Иван Бунин становится лауреатом Нобелевской премии по литературе.
1939 – в США впервые представлен автомобиль с кондиционером
1961 – Сталинград переименовывается в Волгоград.
1970 – Советский Союз запускает научную космическую станцию «Луна-17», которая через неделю прилунится в районе Моря Дождей. На поверхность спутника Земли выедет первое самоходное устройство «Луноход-1», которое будет управляться с Земли и путешествовать по лунной поверхности 11 месяцев.
1982 – день рождения группы «Наутилус Помпилиус».
1983 – создан первый компьютерный вирус
1993 – в Киеве, возле Софийского собора, во время столкновения толпы с милицией задерживаются руководители религиозного объединения «Белое братство» Юрий Кривоногов и его жена Мария Цвигун, называющая себя «пребывающим на Земле Живым Богом Марией Дэви Христос».
1996 – в День милиции от взрыва на Котляковском кладбище в Москве погибли 14 человек и несколько десятков ранены. В результате расследования обвинение в организации взрыва будет выдвинуто против Валерия Радчикова. Как обвиняемый, так и погибшие и пострадавшие на кладбище – ветераны Афганской войны.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend