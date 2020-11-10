Язык тела: Как воспринимаются жесты в разных культурах? Интерпретации привичных жестов

Как жестикуляция может придать вес словам и почему некоторые «фигуры рук» опасно использовать в определённых странах

Как жестикуляция может придать вес словам и почему некоторые «фигуры рук» опасно использовать в определённых странах, рассказала доцент кафедры антропологии и этнографии института международных отношений КФУ Елена Фролова.

Аккуратнее с пальцами

Регина Бадрутдинова, «АиФ-Казань»: Елена Валерьевна, почему невербальную коммуникацию считают сильным инструментом в общении?

Елена Фролова: Невербальная коммуникация – это передача информации посредством жестов, символов, взглядов, положения тела и пр. Она является самой древней формой общения людей и… самой искренней. Ф. И. Тютчев сказал: «Мысль изречённая есть ложь». В этой фразе вся суть вербального общения – человек может быть неискренним. А жестами мы неосознанно выражаем целый спектр эмоций: радость, злость, равнодушие, скуку, неуверенность и пр. Поэтому понимание языка тела помогает узнать характер собеседника, его отношение к вам. А те, кто искусно владеет жестикуляцией, способны придать словам большую значимость или заставить человека их не только слышать, но и слушать.

– Может ли жестикуляция зависеть от культурных особенностей народа?

– Безусловно. Культуры делятся на контактные и дистантные. К первым относятся страны Латинской Америки (Мексика, Куба, Доминикана, Бразилия и пр.), некоторые страны южной Европы (Испания, Италия). Им свойственны активная жестикуляция, общение на близкой дистанции, прикосновения. К дистантным культурам относятся страны Северной Европы (Финляндия, Норвегия), Канада, Северная Америка. Для них важно не как человек говорит, а что он говорит. Поэтому они минимально используют жестикуляцию, общаются на более далёкой дистанции. Есть даже исследование на эту тему, которое показало: на протяжении часового разговора финн использует жестикуляцию один раз, итальянец 80, француз 120, мексиканец 180 раз.

– А восприятие самих жестов может разниться у представителей разных народов?

– Да, я сейчас говорю и киваю головой – этот жест у нас и на Западе означает согласие. В Турции, Болгарии, Индии его растолкуют как нет. Жест победителя (указательный и средний пальцы вверх) важно показывать ладонью в сторону людей, если её повернёте к себе, знак приобретает значение «замолчи». При этом Уинстон Черчилль позволял себе показывать и так, и так – жест воспринимался как победа над фашизмом. Для этой страны, кстати, жест имеет свою историю. Во время войны Англии с Францией французы отрубали английским лучникам эти два пальца, чтобы те не могли стрелять. Поэтому англичане дразнили французов этим жестом, давая понять, что пальцы на месте и стрелять они могут. Некоторые исторические жесты уже не используются, так как приобрели со временем негативный окрас. Например, прямая рука с раскрытой ладонью – это приветствие древних римлян сегодня ассоциируется с фашизмом. Из-за этого жеста как-то оштрафовали итальянского игрока, который таким образом хотел поприветствовать болельщиков.

– Рукопожатие – это универсальный способ приветствия. Есть ли страны, в которых оно оскорбительно?

– Не любят касаться рук в Японии, Китае – вместо этого у них есть целая система поклонов, где от градуса наклона собеседник показывает своё уважение к человеку. Тайцы складывают руки в районе груди, делая наклон головой и корпусом. В странах Океании есть племена, которые, здороваясь, плюют в сторону собеседника. Рукопожатие тоже может быть разным и демонстрировать отношения людей. Руки на одном уровне – равноправие, одна выше другой – доминирование, если человек двумя руками здоровается, значит хочет показать большую радость от встречи, тёплые чувства.

Как жестикулируют политики?

– Глаза, взгляд – это тоже часть невербального общения?

– Да, причём у одних народов принято при общении смотреть в глаза, у других нет. Например, у восточных людей – в арабских странах, на Северном Кавказе – женщина должна опускать голову вниз и не встречаться глазами с мужчиной-собеседником. Так она показывает свою скромность и воспитанность. Китайцы и японцы при общении всегда смотрят в сторону или вниз – прямой зрительный контакт считается вызовом. В западных культурах наоборот. Если человек уводит взгляд, значит либо не заинтересован беседой, либо пытается что-то скрыть. Поэтому лучше смотреть в глаза или в верхнюю часть лица.

– По каким жестам можно понять, что человек настроен враждебно или обманывает?

– Если человек смотрит влево, значит моделирует ситуацию (обманывает), вправо – вспоминает. Когда руки постоянно что-то дёргают или перебирают – это говорит о волнении, неуверенности. Руки в замке – непримиримость, напряжённость. Скрещённые руки и ноги – нежелание что- то делать. Указывать на что-то лучше ладонью вверх – так вы покажете своё дружелюбие, если ладонь направлена вниз – это повелительный жест. Но не нужно интерпретировать жестикуляцию и поведение людей однозначно.

– Вы обращаете внимание на жестикуляцию политиков и публичных людей?

– Писатель Аллан Пиз любит анализировать жесты политиков. Когда была встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с экс-президентом Франции Франсуа Олландом и главой РФ Владимиром Путиным, он обратил внимание на жёстко сцепленные в замок руки Олланда, закрытую позу Меркель и жест Путина, который указательным пальцем делал тыкающие движения в воздухе, будто пытаясь им «вдолбить» свою позицию. Аллана Пиза тогда спросили: «Чем закончатся переговоры?» Он ответил: «Ничем. Они не до- говорятся». Так и вышло. Кстати, у Путина есть характерное движение – он часто разводит руками ладонями вверх – означает «мне нечего скрывать». Меркель любит сводить ладони пальцами вверх – знак «шпиль», означающий напряжённую мозговую активность, сосредоточение. Президент США Дональд Трамп хаотично жестикулирует – это такая нью-йоркская модель поведения. У китайских, японских политиков и мимика, и жестикуляции сдержаны.

– Леонид Брежнев практиковал поцелуи – это уместно в политике?

– Нашей культуре такая тактильность не свойственна, он целовал своих партнёров по Варшавскому договору, желая продемонстрировать открытость и доверие. Говоря о поцелуях, примечательно, что в арабских странах они распространены между мужчинами. Так жители ОАЭ, Саудовской Аравии, Марокко и пр. показывают радость от встречи, привязанность и дружелюбие. В нашей культуре, какими бы мужчины ни были хорошими товарищами, они ограничатся рукопожатием с лёгким похлопыванием по спине.

Любит или не любит?

– Как с помощью инструментов невербальной коммуникации заставить людей себя слушать?

– В нашей культуре приветствуются паузы в речи – этот инструмент любит также использовать Путин. Небольшие паузы придают значимость сказанному, словно мы предлагаем человеку обдумать наши слова. Хотя в ряде стран молчание – признак волнения, забывчивости. Жестикуляцию лучше использовать умеренно – активная работа руками может упростить образ. Для эффективной коммуникации психологи советуют держать зрительный контакт.

– Как по жестам и поведению распознать флирт и влюблённость?

– Женщины, флиртуя с мужчинами, часто поправляют волосы, дотрагиваются до себя. Мужчины обычно взглядом: смотрят в глаза, играют бровями, улыбаются. Влюблённость выдают открытые жесты, расслабленная поза, частые прикосновения к человеку, общение на близком расстоянии (до 40 см), расширенные зрачки.

– У татар Поволжья вы замечаете характерную для мусульман жестикуляцию или поведение?

– Нет, здесь мы можем говорить о культурной унификации, когда живущие бок о бок народы постепенно теряют свою специфику. Это относится не только к татарам, но и чувашам, удмуртам, марийцам. Все россияне используют примерно один набор жестов. Например, в арабских странах мусульмане стараются не использовать в быту и при жестикуляции левую руку, так как она считается нечистой. А в Поволжье разве татары обращают на это внимание?

Источник: aif.ru