Очень хочу заплатить налоги: что делать, если не пришло налоговое уведомление?

До 1 декабря 2020 года россиянам необходимо заплатить налоги на имущество за 2019 год. Это дома, квартиры, комнаты, дачи, земельные участки, комнаты, автомобили, катера и другие транспортные средства.

До 1 декабря 2020 года россиянам необходимо заплатить налоги на имущество за 2019 год

До 1 декабря 2020 года россиянам необходимо заплатить налоги на имущество за 2019 год. Это дома, квартиры, комнаты, дачи, земельные участки, комнаты, автомобили, катера и другие транспортные средства.

Рассылка уведомлений с суммой налога происходит до 1 ноября. Налоговое уведомление может быть передано лично под расписку, отправлено по почте заказным письмом или направлено в «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС РФ. Если человек привык получать уведомление в бумажном виде, но оно почему-то не пришло — в ФНС придется обратиться самостоятельно.

Почему может не прийти налоговое уведомление?

«Бумажное» налоговое уведомление не направляется россиянам, которые пользуются «Личным кабинетом налогоплательщика». В таком случае документ появится в кабинете и не будет продублирован по почте. Исключение составляют случаи, когда пользователь заранее запросил получение документов на бумажном носителе.

Не рассылается уведомление и тем, у кого есть налоговые льготы, вычет или иные законные основания, полностью освобождающие от уплаты налога. Это отдельные категории пенсионеров и инвалидов, военнослужащие и др.

Также документ не стоит ждать в случае, если общая сумма налогов составляет менее 100 рублей. Тогда уведомление направят только в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность направления уведомления.

Кроме того, не смогут получить уведомление россияне, которые не уведомили ФНС о том, что являются собственниками недвижимости или транспортных средств. Наконец, отправленный по почте документ может по какой-то причине просто не дойти до адресата.

Куда обращаться, если не получил налоговое уведомление?

Если налоговое уведомление не пришло, необходимо обратиться в налоговую инспекцию лично, по почте, через МФЦ или «Личный кабинет» на сайте ФНС РФ. Также можно связаться с инспекцией через интернет-сервис службы в разделе «Обратиться в ФНС России»

В своем обращении налогоплательщику необходимо сообщить, что у него есть объект недвижимости или транспортное средство, но уведомление об уплате налога он не получал. Обратиться в налоговую и сообщить о владении имуществом или транспортным средством также потребуется тем, кто ранее никогда не получал уведомления или не заявлял налоговые льготы в отношении налогооблагаемого имущества.

Какое имущество облагается налогом?

Платить налог необходимо собственникам домов, квартир, комнат, дач, гаражей, машино-мест и других объектов капитального строительства. Также облагаются налогом земельные участки, включая те, которые используются как садовые, огородные, дачные, приусадебные и для индивидуального жилищного строительства.

Транспортный налог потребуется заплатить владельцам автомобилей, мотоциклов, яхт, катеров и других транспортных средств.

Отдельные категории россиян могут рассчитывать на федеральную льготу на имущественный, земельный и транспортные налоги. Это Герои Советского Союза и РФ, инвалиды с детства, I и II групп, дети-инвалиды, отдельные категории пенсионеров, военнослужащие и др. Также регионы могут вводить свои дополнительные льготы. Узнать о возможности получения льготы можно на сайте ФНС.

Источник: aif.ru