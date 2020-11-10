Что строго запрещено делать 10 ноября в день Великомученицы Параскевы Пятницы

Все запреты и традиции для православных на 10 ноября в день почитания святой великомученицы Параскевы Пятницы.

В этот день женщинам разрешалось только работать со льном

Женщинам запрещено заниматься рукоделием, а мужчинам — любой работой.

Одну из самых почитаемых на Руси святых Параскеву Пятницу православная церковь вспоминает 10 ноября. В этот день были строжайше запрещены все женские обязанности. Можно было только трепать лен.

Согласно народной традиции, нельзя было прядь, шить, вышивать, вязать и так далее. Считалось, что Параскева ходит вся исколотая иглами, веретенами и спицами. Эти увечья она получила от девушек, которые нарушили запрет на работу в этот день.

Также 10 ноября запрещены все манипуляции с водой — мытье, стирка, даже купание детей. Сильному полу вводилось строжайшее табу на все работы. Особенно строгий запрет был относительно использования металлического инвентаря. В народе говорили: — «По пятницам мужики не пашут, бабы не прядут»; — «На матушку-Параскеву грешно тревожить землю»; — «У той, что прядет в пятницу, на том свете будут слепы отец с матерью».

Источник: rambler