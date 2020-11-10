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Опять без индексации пенсии: Почему Силуанов против индексации пенсии работающим пенсионерам?

13:50 10.11.2020 Фото: pixabay.com
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Депутаты хоть и спорили с министром, но большинством голосов приняли в первом чтении проект бюджета ПФР. А в нём индексация пенсий работающим пенсионерам не запланирована.

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Депутаты хоть и спорили с министром, но большинством голосов приняли в первом чтении проект бюджета ПФР. А в нём индексация пенсий работающим пенсионерам не запланирована

Столько было разговоров о возврате индексации работающим пенсионерам, 3 законопроекта в Думе лежат. А теперь министр финансов нам «кукиш» показал. Это окончательно?

«Позиция Минфина — возвращать не надо, — ответил Антон Силуанов на вопрос депутатов ГД по поводу индексации пенсии. — Пенсия — это компенсация утраченного заработка, а если человек работает, то заработок не утрачивается».

Депутаты хоть и спорили с министром, но большинством голосов приняли в первом чтении проект бюджета ПФР. А в нём индексация пенсий работающим пенсионерам не запланирована.

«Министр рассуждает с позиции бухгалтера: где-то денег не хватает, оттуда взял — сюда дал. Но в данном случае это не деньги Силуанова. Это деньги работающих пенсионеров. Отдайте им деньги, потому что они их заработали и внесли в копилку ПФР» — так отреагировали в Партии пенсионеров. Экономист Никита Масленников при этом подчёркивает, что отказ от индексации пенсии может привести к тому, что значительная часть работающих пенсионеров уйдёт в тень.

Источник: aif.ru

бюджет депутаты индексация пенсия работающие пенсионеры Антон Силуанов Никита Масленников Минфин
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От редакции

Не справедливо?

Аноним, 10 ноября 2020 14:03
Конечно.Пенсионеры работают,потому что получают мизерную пенсию.И у них же из этих крох еще откусывают.
Аноним, 10 ноября 2020 14:04
Господа! Силуанов замахнулся на самое святое, что у нас есть, не конституцию! А сколько было на ТВ трогательных роликов с со счастливыми пенсионерами, поддерживающими новые поправки!

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