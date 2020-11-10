Опять без индексации пенсии: Почему Силуанов против индексации пенсии работающим пенсионерам?

Депутаты хоть и спорили с министром, но большинством голосов приняли в первом чтении проект бюджета ПФР. А в нём индексация пенсий работающим пенсионерам не запланирована.

Депутаты хоть и спорили с министром, но большинством голосов приняли в первом чтении проект бюджета ПФР. А в нём индексация пенсий работающим пенсионерам не запланирована

Столько было разговоров о возврате индексации работающим пенсионерам, 3 законопроекта в Думе лежат. А теперь министр финансов нам «кукиш» показал. Это окончательно?

«Позиция Минфина — возвращать не надо, — ответил Антон Силуанов на вопрос депутатов ГД по поводу индексации пенсии. — Пенсия — это компенсация утраченного заработка, а если человек работает, то заработок не утрачивается».

Депутаты хоть и спорили с министром, но большинством голосов приняли в первом чтении проект бюджета ПФР. А в нём индексация пенсий работающим пенсионерам не запланирована.

«Министр рассуждает с позиции бухгалтера: где-то денег не хватает, оттуда взял — сюда дал. Но в данном случае это не деньги Силуанова. Это деньги работающих пенсионеров. Отдайте им деньги, потому что они их заработали и внесли в копилку ПФР» — так отреагировали в Партии пенсионеров. Экономист Никита Масленников при этом подчёркивает, что отказ от индексации пенсии может привести к тому, что значительная часть работающих пенсионеров уйдёт в тень.

Источник: aif.ru