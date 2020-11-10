Кто платит штраф за непристегнутые ремни безопасности. Подробно

Ремни безопасности сберегут жизнь во время аварии, так как они фиксируют положение тела человека в случае резкого торможения

Штраф за непристегнутый ремень безопасности предусмотрен правилами дорожного движения. ПДД предназначены для обеспечения безопасности на дорогах и сохранения жизни водителей и пассажиров. Одним из требований является использование ремня безопасности: он должен быть пристегнут у водителя и пассажиров. Каждый участник движения должен знать свои права и обязанности, а также вытекающие из нарушений наказания.

Общие требования к использованию ремней безопасности

В комплект необходимых устройств каждой машины входят ремни безопасности. Правилами предусмотрено обязательное использование их во время движения. Ремни безопасности сберегут жизнь во время аварии, так как они фиксируют положение тела человека в случае резкого торможения.

Пристегнутыми должны быть водитель и пассажиры. Исключение составляют оперативные работники МВД и инструкторы автошколы. При этом, на транспорте оперативников располагается особый знак.

Кто платит штраф за непристегнутые ремни безопасности

Штраф работник ГИБДД может назначить в таких случаях:

не пристегнут водитель;

пассажиры не используют ремни безопасности;

нет специального кресла для перевозки ребенка.

Водитель платит штраф в размере 1 тыс. руб. каждый раз, когда его останавливает работник ГИБДД и выявляет факт езды с непристегнутым ремнем безопасности самого водителя или его пассажиров. Количество штрафов на одного водителя не ограничено: сколько раз будет задержан с нарушением, столько раз и будет платить штраф.

Пассажиры могут быть оштрафованы на сумму 500 руб. за нахождение в движущемся транспорте без пристегнутого ремня безопасности. Инспектор может ограничить наказание письменным предупреждением пассажира.

Особые требования предъявляются при наличии в салоне машины ребенка до 12 лет. В этом случае должно быть специальное детское кресло или устройство пристегивания. Если ребенок сидит на заднем сидении и не используются средства безопасности, водитель заплатит штраф в размере 3 тыс. руб.

Можно ли опротестовать штраф

Если водитель или пассажир не согласны с постановление инспектора ГИБДД о штрафе за непристегнутый ремень безопасности, они могут оспорить его решение.

Для этого нужно составить письменную жалобу на действия инспектора, к которой приложить свои документы, описать все детали происшествия (дату, время, обстоятельства), а также доказательства своей правоты.

Не следует пренебрегать использованием ремня безопасности даже при наличии полушек безопасности в машине, так как они не работают эффективно без ремней.

Источник: 1rre.ru