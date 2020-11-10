Цвет ваших губ: Что ваш любимый цвет помады говорит о вашей личности

Яркие красные и оранжевые тона: Если это ваш любимый цвет, это означает, что вы креативны, смелы, предприимчивы, увлечены и достаточно уверены в себе, чтобы ходить в тени, привлекающей внимание. Вы смелы и амбициозны, и не позволяете таким вещам, как условности, тормозить вас.

Знаете ли вы, что оттенок помады, который вы выбираете, действительно что-то говорит о вашем типе личности и о том, как к вам относятся другие

Это часть нашего распорядка. Мы просыпаемся утром и не забываем покрасить губы, а днем ​​заглядываем в зеркало, чтобы нанести еще раз. Перед выходом на улицу мы должны убедиться, что наша помада сочетается с нашим ансамблем.

Но знаете ли вы, что оттенок помады, который вы выбираете, действительно что-то говорит о вашем типе личности и о том, как к вам относятся другие?

Это правда. Цвет вашей помады соответствует вашей индивидуальности. Я не знаю, сколько раз я меняла помаду в зависимости от настроения и того, как я себя чувствовала в тот день. Итак, ваша помада многое говорит о вас.

Ваши лучшие цвета помады по типу личности

1. Яркие красные и оранжевые тона.

Если это ваш любимый цвет, это означает, что вы креативны, смелы, предприимчивы, увлечены и достаточно уверены в себе, чтобы ходить в тени, привлекающей внимание. Вы смелы и амбициозны, и не позволяете таким вещам, как условности, тормозить вас.

2. Идеальный розовый

Этот оттенок дает всем понять, что вы общительный, веселый, дружелюбный и общительный.

Вы из тех людей, которые привлекательны - не только внешне, но и по характеру, и людям нравится быть рядом с вами . Вы склонны заставлять людей улыбаться и пытаться увидеть волнение в мелочах.

3. Натуральные ню и нежно-розовые тона.

Вы любвеобильны, дружелюбны, по-детски и в то же время зрелы. Вы склонны относиться к другим с сочувствием и сочувствием и готовы совершить прыжок веры, особенно когда это связано с доверием другим людям.

Вы можете быть немного застенчивым, но когда вы откроетесь, люди не смогут насытиться вашей теплой личностью.

4. Ягода и сливы

У вас нет проблем с тем, чтобы мир знал, что вы культурный, независимый, надежный и целеустремленный, но при этом оставаясь смелым и смелым. Вы не хотите быть просто еще одним лицом в толпе, но вы хотите изысканно привлекать внимание .

Простой способ перейти от позднего завтрака и музеев к готическому и гиковскому, делает вас тем, к кому ваши друзья обращаются за советом по всем вопросам моды.

5. Красивые темные

Будь то самый темный пурпурный, самый черный красный или самый чистый черный, у вас нет проблем, чтобы продемонстрировать свою темную сторону.

Вы можете пугать и казаться неприступным, и даже если вы наслаждаетесь обществом других, вы, как правило, относитесь к тому типу людей, которые не подходят друг другу. У вас также нет проблем с тем, чтобы высказать свое мнение.

6. Бальзам для губ.

Вы цените практичность превыше всего, например, пропустите цвет и просто нанесите какой-нибудь прозрачный или слегка тонированный бальзам для губ. Вы зрелые, разносторонние и склонны следовать правилам.

У вас есть уверенность в том, что вы владеете своими естественными губами, и вы полны решимости быть собой и не позволять другим людям изменять вас.