Цвет ваших губ: Что ваш любимый цвет помады говорит о вашей личности

Это часть нашего распорядка. Мы просыпаемся утром и не забываем покрасить губы, а днем заглядываем в зеркало, чтобы нанести еще раз. Перед выходом на улицу мы должны убедиться, что наша помада сочетается с нашим ансамблем.
Но знаете ли вы, что оттенок помады, который вы выбираете, действительно что-то говорит о вашем типе личности и о том, как к вам относятся другие?
Это правда. Цвет вашей помады соответствует вашей индивидуальности. Я не знаю, сколько раз я меняла помаду в зависимости от настроения и того, как я себя чувствовала в тот день. Итак, ваша помада многое говорит о вас.
Ваши лучшие цвета помады по типу личности
1. Яркие красные и оранжевые тона.
Если это ваш любимый цвет, это означает, что вы креативны, смелы, предприимчивы, увлечены и достаточно уверены в себе, чтобы ходить в тени, привлекающей внимание. Вы смелы и амбициозны, и не позволяете таким вещам, как условности, тормозить вас.
2. Идеальный розовый
Этот оттенок дает всем понять, что вы общительный, веселый, дружелюбный и общительный.
Вы из тех людей, которые привлекательны - не только внешне, но и по характеру, и людям нравится быть рядом с вами . Вы склонны заставлять людей улыбаться и пытаться увидеть волнение в мелочах.
3. Натуральные ню и нежно-розовые тона.
Вы любвеобильны, дружелюбны, по-детски и в то же время зрелы. Вы склонны относиться к другим с сочувствием и сочувствием и готовы совершить прыжок веры, особенно когда это связано с доверием другим людям.
Вы можете быть немного застенчивым, но когда вы откроетесь, люди не смогут насытиться вашей теплой личностью.
4. Ягода и сливы
У вас нет проблем с тем, чтобы мир знал, что вы культурный, независимый, надежный и целеустремленный, но при этом оставаясь смелым и смелым. Вы не хотите быть просто еще одним лицом в толпе, но вы хотите изысканно привлекать внимание .
Простой способ перейти от позднего завтрака и музеев к готическому и гиковскому, делает вас тем, к кому ваши друзья обращаются за советом по всем вопросам моды.
5. Красивые темные
Будь то самый темный пурпурный, самый черный красный или самый чистый черный, у вас нет проблем, чтобы продемонстрировать свою темную сторону.
Вы можете пугать и казаться неприступным, и даже если вы наслаждаетесь обществом других, вы, как правило, относитесь к тому типу людей, которые не подходят друг другу. У вас также нет проблем с тем, чтобы высказать свое мнение.
6. Бальзам для губ.
Вы цените практичность превыше всего, например, пропустите цвет и просто нанесите какой-нибудь прозрачный или слегка тонированный бальзам для губ. Вы зрелые, разносторонние и склонны следовать правилам.
У вас есть уверенность в том, что вы владеете своими естественными губами, и вы полны решимости быть собой и не позволять другим людям изменять вас.