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Мариновать морковь в ноябре 2020: очень благоприятные дни 12, 14, 16 ноября по лунному календарю

14:20 10.11.2020 Фото: lunnyesutki.ru
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Самые плохие дни лунного календаря для мариновки моркови на ноябрь 2020: 10, 12, 13 и15 ноября.

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Когда мариновать морковь по лунному календарю

Каждая хозяйка хочет, чтобы зимой ее маринованая морковь была самая вкусная. Смотрите по нашему Лунном календарю самые благоприятные дни растущей Луны, чтобы Ваша морковь была самой вкусной.

Благоприятные дни лунного календаря для мариновки моркови на ноябрь 2020
11 ноября (27 -й лунный день), 14 ноября (30 -й лунный день), 26 ноября (12 -й лунный день), 29 ноября (15 -й лунный день)

Хорошие дни лунного календаря для мариновки моркови на ноябрь 2020

16 ноября (2 -й лунный день)

Нейтральные дни лунного календаря для мариновки моркови на ноябрь 2020
25 ноября (11 -й лунный день)

Плохие дни лунного календаря для мариновки моркови на ноябрь 2020
13 ноября (29 -й лунный день), 19 ноября (5 -й лунный день), 20 ноября (6 -й лунный день), 24 ноября (10 -й лунный день), 28 ноября (14 -й лунный день)

Самые плохие дни лунного календаря для мариновки моркови на ноябрь 2020
10 ноября (26 -й лунный день), 12 ноября (28 -й лунный день), 15 ноября (1 -й лунный день), 17 ноября (3 -й лунный день), 18 ноября (4 -й лунный день), 21 ноября (7 -й лунный день), 22 ноября (8 -й лунный день), 23 ноября (9 -й лунный день), 27 ноября (13 -й лунный день), 30 ноября (16 -й лунный день)

лунный календарь маринование моркови
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