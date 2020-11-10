Отличные и даты под запретом на мариновку огурцов по лунному календарю в ноябре 2020

Благоприятные дни лунного календаря для мариновки огурцов на ноябрь 2020: 20 ноября (6 -й лунный день), 23 ноября (9 -й лунный день), 30 ноября (16 -й лунный день).

Когда мариновать огурцы по лунному календарю

Каждая хозяйка хочет, чтобы зимой ее маринованые огурцы были самые вкусные. Но не каждая знает, что секрет хороших маринованых огурцов в Луне. Смотрите по нашему Лунном календарю самые благоприятные дни растущей Луны, чтобы Ваши огурчики были самыми хрустящими!

Благоприятные дни лунного календаря для мариновки огурцов на ноябрь 2020

20 ноября (6 -й лунный день), 23 ноября (9 -й лунный день), 30 ноября (16 -й лунный день)

Хорошие дни лунного календаря для мариновки огурцов на ноябрь 2020

15 ноября (1 -й лунный день), 16 ноября (2 -й лунный день), 19 ноября (5 -й лунный день), 21 ноября (7 -й лунный день)

Нейтральные дни лунного календаря для мариновки огурцов на ноябрь 2020

13 ноября (29 -й лунный день), 25 ноября (11 -й лунный день), 27 ноября (13 -й лунный день)

Плохие дни лунного календаря для мариновки огурцов на ноябрь 2020

12 ноября (28 -й лунный день), 14 ноября (30 -й лунный день), 18 ноября (4 -й лунный день), 24 ноября (10 -й лунный день), 26 ноября (12 -й лунный день), 29 ноября (15 -й лунный день)

Самые плохие дни лунного календаря для мариновки огурцов на ноябрь 2020

10 ноября (26 -й лунный день), 11 ноября (27 -й лунный день), 17 ноября (3 -й лунный день), 22 ноября (8 -й лунный день), 28 ноября (14 -й лунный день)