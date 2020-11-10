Посадка чеснока в ноябре: 15 ноября - супер удачная дата, а 10,11,12,13,14 очень плохие даты для высаживания озимого чеснока по лунному календарю

Хорошие дни лунного календаря для посадки чеснока на ноябрь 2020: 17 ноября (3 -й лунный день), 18 ноября (4 -й лунный день), 19 ноября (5 -й лунный день), 21 ноября (7 -й лунный день), 25 ноября (11 -й лунный день), 30 ноября (16 -й лунный день).

Когда сажать чеснок по лунному календарю

Чеснок лучше сажать на растущую луну.

Нет, лучше дождаться начала восходящей фазы

Благоприятные дни лунного календаря для посадки чеснока на ноябрь 2020



15 ноября (1 -й лунный день), 16 ноября (2 -й лунный день), 20 ноября (6 -й лунный день)

Хорошие дни лунного календаря для посадки чеснока на ноябрь 2020

17 ноября (3 -й лунный день), 18 ноября (4 -й лунный день), 19 ноября (5 -й лунный день), 21 ноября (7 -й лунный день), 25 ноября (11 -й лунный день), 30 ноября (16 -й лунный день)

Нейтральные дни лунного календаря для посадки чеснока на ноябрь 2020

22 ноября (8 -й лунный день), 23 ноября (9 -й лунный день), 24 ноября (10 -й лунный день), 26 ноября (12 -й лунный день), 27 ноября (13 -й лунный день), 28 ноября (14 -й лунный день), 29 ноября (15 -й лунный день)

Плохие дни лунного календаря для посадки чеснока на ноябрь 2020

10 ноября (26 -й лунный день), 11 ноября (27 -й лунный день), 12 ноября (28 -й лунный день)

Самые плохие дни лунного календаря для посадки чеснока на ноябрь 2020



13 ноября (29 -й лунный день), 14 ноября (30 -й лунный день)