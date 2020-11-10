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Посадка чеснока в ноябре: 15 ноября - супер удачная дата, а 10,11,12,13,14 очень плохие даты для высаживания озимого чеснока по лунному календарю

16:21 10.11.2020 Фото: lunnyesutki.ru
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Хорошие дни лунного календаря для посадки чеснока на ноябрь 2020: 17 ноября (3 -й лунный день), 18 ноября (4 -й лунный день), 19 ноября (5 -й лунный день), 21 ноября (7 -й лунный день), 25 ноября (11 -й лунный день), 30 ноября (16 -й лунный день).

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Когда сажать чеснок по лунному календарю

Чеснок лучше сажать на растущую луну.

Нет, лучше дождаться начала восходящей фазы

Благоприятные дни лунного календаря для посадки чеснока на ноябрь 2020

15 ноября (1 -й лунный день), 16 ноября (2 -й лунный день), 20 ноября (6 -й лунный день)

Хорошие дни лунного календаря для посадки чеснока на ноябрь 2020
17 ноября (3 -й лунный день), 18 ноября (4 -й лунный день), 19 ноября (5 -й лунный день), 21 ноября (7 -й лунный день), 25 ноября (11 -й лунный день), 30 ноября (16 -й лунный день)

Нейтральные дни лунного календаря для посадки чеснока на ноябрь 2020
22 ноября (8 -й лунный день), 23 ноября (9 -й лунный день), 24 ноября (10 -й лунный день), 26 ноября (12 -й лунный день), 27 ноября (13 -й лунный день), 28 ноября (14 -й лунный день), 29 ноября (15 -й лунный день)

Плохие дни лунного календаря для посадки чеснока на ноябрь 2020
10 ноября (26 -й лунный день), 11 ноября (27 -й лунный день), 12 ноября (28 -й лунный день)

Самые плохие дни лунного календаря для посадки чеснока на ноябрь 2020

13 ноября (29 -й лунный день), 14 ноября (30 -й лунный день)

астрология дни лунный календарь посадка чеснока
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