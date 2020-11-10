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Очень благоприятные даты 15 и 17 ноября для привлечения денег по лунному календарю в ноябре 2020

12:20 10.11.2020 Фото: lunnyesutki.ru
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 Сегодня, 10 ноября, самый плохой день для привлечения денег. Плохим будет и 14 число.

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Когда занимать деньги по лунному календарю

Для привлечения денег лучше всего занимать их в первую четверть, на растущую Луну.

Благоприятные дни лунного календаря для привлечения денег на ноябрь 2020
15 ноября (1 -й лунный день), 17 ноября (3 -й лунный день), 22 ноября (8 -й лунный день), 26 ноября (12 -й лунный день), 29 ноября (15 -й лунный день), 30 ноября (16 -й лунный день)

Хорошие дни лунного календаря для привлечения денег на ноябрь 2020
20 ноября (6 -й лунный день), 21 ноября (7 -й лунный день), 23 ноября (9 -й лунный день), 24 ноября (10 -й лунный день), 25 ноября (11 -й лунный день)

Нейтральные дни лунного календаря для привлечения денег на ноябрь 2020
12 ноября (28 -й лунный день), 16 ноября (2 -й лунный день), 18 ноября (4 -й лунный день), 19 ноября (5 -й лунный день), 27 ноября (13 -й лунный день), 28 ноября (14 -й лунный день)

Плохие дни лунного календаря для привлечения денег на ноябрь 2020
11 ноября (27 -й лунный день), 13 ноября (29 -й лунный день)

Самые плохие дни лунного календаря для привлечения денег на ноябрь 2020
10 ноября (26 -й лунный день), 14 ноября (30 -й лунный день)

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