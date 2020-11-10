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Пообещал опубликовать «шокирующие данные» о выборах Трамп

09:00 10.11.2020 Фото: Reuters
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Ранее сообщалось, что Трамп планирует снова баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

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Ранее сообщалось, что Трамп планирует снова баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

Президент США Дональд Трамп пообещал, что опубликует «шокирующие данные» о выборах главы государства. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По словам Трампа, штат Невада оказался рассадником поддельных голосов. Президент отметил, что глава Американского консервативного союза Мэтт Шлапп и сопредседатель его штаба в Неваде Адам Пол Лаксальт обнаружили «шокирующую информацию» о голосовании в штате.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует снова баллотироваться на пост президента США в 2024 году. Как рассказали собеседники издания Axios, Трамп обсуждал такую возможность в частной беседе со своими советниками. Axios подчеркивает, что это самый четкий показатель того, что действующий президент осознает проигрыш на этих выборах своему сопернику Джо Байдену.

выборы голосование поддельные голоса Дональд Трамп
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