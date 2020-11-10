Пообещал опубликовать «шокирующие данные» о выборах Трамп

Ранее сообщалось, что Трамп планирует снова баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует снова баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

Президент США Дональд Трамп пообещал, что опубликует «шокирующие данные» о выборах главы государства. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По словам Трампа, штат Невада оказался рассадником поддельных голосов. Президент отметил, что глава Американского консервативного союза Мэтт Шлапп и сопредседатель его штаба в Неваде Адам Пол Лаксальт обнаружили «шокирующую информацию» о голосовании в штате.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует снова баллотироваться на пост президента США в 2024 году. Как рассказали собеседники издания Axios, Трамп обсуждал такую возможность в частной беседе со своими советниками. Axios подчеркивает, что это самый четкий показатель того, что действующий президент осознает проигрыш на этих выборах своему сопернику Джо Байдену.