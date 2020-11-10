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"Кричал, что взорвет самолет": из-за неадекватного пассажира борт вернулся в аэропорт

09:15 10.11.2020 Фото: pixabay
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По его словам, всего на борту воздушного судна находились 224 человека.

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По его словам, всего на борту воздушного судна находились 224 человека.
Пассажирский самолет сообщением Москва – Петропавловск-Камчатский, на борту которого находились более 220 человек, вернулся в аэропорт "Шереметьево" из-за неадекватного поведения пассажира и угроз "минирования", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"В аэропорт "Шереметьево" вернулся самолет рейса Москва – Петропавловск-Камчатский из-за неадекватного пассажира и угроз о "минировании", - сказал собеседник агентства.
По его словам, всего на борту воздушного судна находились 224 человека. В аэропорту Шереметьево самолет прошел дополнительный досмотр, сообщение о "минировании" оказалось ложным.
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