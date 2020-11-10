"Кричал, что взорвет самолет": из-за неадекватного пассажира борт вернулся в аэропорт

По его словам, всего на борту воздушного судна находились 224 человека.

"В аэропорт "Шереметьево" вернулся самолет рейса Москва – Петропавловск-Камчатский из-за неадекватного пассажира и угроз о "минировании", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего на борту воздушного судна находились 224 человека. В аэропорту Шереметьево самолет прошел дополнительный досмотр, сообщение о "минировании" оказалось ложным.

Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.