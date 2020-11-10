10.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Подал иск в Пенсильвании из-за итогов голосования Трамп

09:30 10.11.2020 Фото: Reuters
0

Трамп также призвал «остановить мошенничество» на выборах главы государства.

% name% title

Штаб Трампа подал иск в Пенсильвании из-за итогов голосования
Уточняется, что иск был подан против госсекретаря штата Кэти Буквар. 

В штабе действующего президента США Дональда Трампа заявили о подаче иска в штате Пенсильвания, в котором говорится о незаконной системе голосования по почте.

«Штаб президента Трампа подал иск в Пенсильвании, в котором говорится о создании и применении незаконной двухуровневой системы голосования на всеобщих выборах 2020 года», — приводит РИА Новости заявление штаба Трампа.

Уточняется, что иск был подан против госсекретаря штата Кэти Буквар.

Трамп также призвал «остановить мошенничество» на выборах главы государства.

выборы голосование иск
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Зачем протестующие ворвались в парламент и заняли трибуну в Ереване
09:45 10-11-2020
Зачем протестующие ворвались в парламент и заняли трибуну в Ереване
Грозит 12 лет колонии по новому делу экс-главе Росграницы Безделову
09:45 10-11-2020
Грозит 12 лет колонии по новому делу экс-главе Росграницы Безделову
Как выбрать клей для плитки
09:41 10-11-2020
Как выбрать клей для плитки
Стажировка в США – особенности
09:40 10-11-2020
Стажировка в США – особенности
Вагонка и евровагонка – сравнение
09:39 10-11-2020
Вагонка и евровагонка – сравнение
Доставка грузов из Китая – быстро и профессионально
09:37 10-11-2020
Доставка грузов из Китая – быстро и профессионально
Для чего нужна штукатурка
09:36 10-11-2020
Для чего нужна штукатурка
Работа за границей – особенности
09:34 10-11-2020
Работа за границей – особенности
БердскРабота в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
09:31 10-11-2020
Работа в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
Подал иск в Пенсильвании из-за итогов голосования Трамп
09:30 10-11-2020
Подал иск в Пенсильвании из-за итогов голосования Трамп