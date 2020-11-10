Подал иск в Пенсильвании из-за итогов голосования Трамп
09:30 10.11.2020
Трамп также призвал «остановить мошенничество» на выборах главы государства.
В штабе действующего президента США Дональда Трампа заявили о подаче иска в штате Пенсильвания, в котором говорится о незаконной системе голосования по почте.
«Штаб президента Трампа подал иск в Пенсильвании, в котором говорится о создании и применении незаконной двухуровневой системы голосования на всеобщих выборах 2020 года», — приводит РИА Новости заявление штаба Трампа.
Уточняется, что иск был подан против госсекретаря штата Кэти Буквар.
Трамп также призвал «остановить мошенничество» на выборах главы государства.
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Подал иск в Пенсильвании из-за итогов голосования Трамп
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