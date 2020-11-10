10.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

«По ошибке сбили вертолет»: уничтожил российский Ми-24 Азербайджан

08:44 10.11.2020 Фото: pixabay
0

В результате авиакатастрофы погибли два члена экипажа, еще одного человека госпитализировали с травмами средней тяжести.

% name% title
В результате авиакатастрофы погибли два члена экипажа, еще одного человека госпитализировали с травмами средней тяжести.
Москва позитивно оценивает тот факт, что Баку незамедлительно признал вину в крушении российского вертолета Ми-24 в Армении, об этом заявили в МИД России.
"Отмечаем также данные нам заверения азербайджанской стороны в том, что будет проведено оперативное расследование этого инцидента и виновные будут наказаны", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.
Ранее в российском Минобороны сообщили, что Ми-24, сопровождавший колонну 102-й российской военной базы, был сбит из ПЗРК в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. В результате авиакатастрофы погибли два члена экипажа, еще одного человека госпитализировали с травмами средней тяжести.
Пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выразил сожаление, что обострение конфликта в Карабахе "привело к печальным последствиям".
Инцидент с Ми-24 произошел на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.
Ситуация осложняется тем, что Анкара активно поддерживает Баку. При этом Турция — член НАТО, а Армения входит в ОДКБ.
война. конфликт сбили самолет
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Когда закончится конфликт?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Зачем протестующие ворвались в парламент и заняли трибуну в Ереване
09:45 10-11-2020
Зачем протестующие ворвались в парламент и заняли трибуну в Ереване
Грозит 12 лет колонии по новому делу экс-главе Росграницы Безделову
09:45 10-11-2020
Грозит 12 лет колонии по новому делу экс-главе Росграницы Безделову
Как выбрать клей для плитки
09:41 10-11-2020
Как выбрать клей для плитки
Стажировка в США – особенности
09:40 10-11-2020
Стажировка в США – особенности
Вагонка и евровагонка – сравнение
09:39 10-11-2020
Вагонка и евровагонка – сравнение
Доставка грузов из Китая – быстро и профессионально
09:37 10-11-2020
Доставка грузов из Китая – быстро и профессионально
Для чего нужна штукатурка
09:36 10-11-2020
Для чего нужна штукатурка
Работа за границей – особенности
09:34 10-11-2020
Работа за границей – особенности
БердскРабота в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
09:31 10-11-2020
Работа в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
Подал иск в Пенсильвании из-за итогов голосования Трамп
09:30 10-11-2020
Подал иск в Пенсильвании из-за итогов голосования Трамп