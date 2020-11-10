«По ошибке сбили вертолет»: уничтожил российский Ми-24 Азербайджан

В результате авиакатастрофы погибли два члена экипажа, еще одного человека госпитализировали с травмами средней тяжести.

В результате авиакатастрофы погибли два члена экипажа, еще одного человека госпитализировали с травмами средней тяжести. Москва позитивно оценивает тот факт, что Баку незамедлительно признал вину в крушении российского вертолета Ми-24 в Армении, об этом заявили в МИД России.

"Отмечаем также данные нам заверения азербайджанской стороны в том, что будет проведено оперативное расследование этого инцидента и виновные будут наказаны", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что Ми-24, сопровождавший колонну 102-й российской военной базы, был сбит из ПЗРК в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. В результате авиакатастрофы погибли два члена экипажа, еще одного человека госпитализировали с травмами средней тяжести.

Азербайджан взял на себя ответственность за случившееся, принеся свои извинения и выразив готовность выплатить компенсацию. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов направил российскому коллеге Сергею Шойгу письмо с соболезнованиями в связи с ЧП. При этом он объяснил случившееся тем, что вертолет летел "в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО".

Пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выразил сожаление, что обострение конфликта в Карабахе "привело к печальным последствиям".

Инцидент с Ми-24 произошел на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.