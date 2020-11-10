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Сломал все кости в танце смерти: Отпустили домой или оставили под стражей подозреваемого в жестоком убийстве 78-летней Галины Сырмолотовой из Бердска?

10:18 10.11.2020, Алена Романцова Фото: Свидетель
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Подозреваемого в жутком преступлении Алексея Панарина Бердский горсуд 18 сентября арестовал на 1 месяц 28 суток - по 13 ноября 2020 года. Он заявил, что погибшая сама упала в лог и сломала шею. Панарин обвиняется по ст. 111 часть 4 УК РФ.

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Подозреваемый в жестоком убийстве Сырмолотовой находится по арестом

Состоялось заседание городского суда Бердска 10 ноября по ходатайству следователя дела об убийстве 78-летней Галины Сырмолотовой. Напомним, он насиловал ее, сломал все кости и танцевал на ней танец смерти, писал "Курьер. Среда. Бердск" историю зверски убитой в парке Победы бердчанки. Подозреваемого в этом жутком преступлении Алексея Панарина Бердский горсуд 18 сентября арестовал на 1 месяц 28 суток - по 13 ноября 2020 года включительно. Он просил не лишать его свободы. И заявил, что погибшая сама упала в лог и сломала шею. Алексей Панарин обвиняется в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшей (ст. 111 часть 4 УК РФ).

Детали заседания "Курьер. Среда. Бердск" рассказала помощник судьи горсуда Агеевой.

- Ходатайство следователя удовлетворено. Срок содержания под стражей Панарина продлен на 1 месяц - по 13 декабря 2020 года, - рассказала помощник судьи Агеевой 10 ноября.

Также помощник уточнила, что уголовное дело пока не поступило в суд. В следственном комитете не смогли уточнить, когда следователи планируют выйти с делом в суд.

Напомним, у убитой 78-летней Галины Сырмолотовой был сломан позвоночник, шея, грудная клетка, была вся спина синяя. Под подозрением оказался сын друга семьи. Ее изуродованное лицо прикрыли марлей в гробу. Похоронили Галину 21 сентября.

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