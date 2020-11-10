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Грозит 12 лет колонии по новому делу экс-главе Росграницы Безделову

09:45 10.11.2020 Фото: pixabay.com
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Приговор огласят 20 ноября, сообщил адвокат обвиняемого Борис Кожемякин.

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Экс-главе Росграницы Безделову просят назначить 12 лет колонии по новому делу

Прокурор просит Тушинский суд Москвы приговорить к 12 годам колонии в рамках нового уголовного дела бывшего главу Росграницы Дмитрия Безделова, осужденного ранее на 9 лет колонии за мошенничество почти на 500 млн рублей при обустройстве госграницы. Как уточнил ТАСС адвокат обвиняемого Борис Кожемякин, приговор будет оглашен 20 ноября.

"В ходе прений сторон прокуратура запросила для моего подзащитного 9 лет колонии, а по совокупности - 12 колонии общего режима. Приговор огласят 20 ноября в 13:00 мск в Тушинском суде", - сказал адвокат.

По его словам, защита настаивает на оправдательном приговоре. "В деле отсутствуют доказательства того, что он получал какие-либо деньги, он обеспечивал финансовую безопасность проектов, которые были застрахованы", - отметил адвокат.

Новое дело о мошенничестве в отношении Безделова было передано в суд в конце прошлого года. Материалы насчитывают около 40 томов. Он обвиняется в хищении 49 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве объектов госграницы в Кяхте и Выборге. Безделов полностью отрицает какую-либо причастность к инкриминируемому преступлению и считает, что эти объекты были построены в полном объеме.

Приговор огласят 20 ноября, сообщил адвокат обвиняемого Борис Кожемякин.

Безделов в мае 2019 года был этапирован из колонии во Владимирской области, где отбывал наказание по первому уголовному делу о мошенничестве почти на 500 млн рублей при обустройстве госграницы, для проведения следственных действий в рамках нового дела, выделенного в отдельное производство.
граница
Источник: ТАСС

граница мошенничество
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