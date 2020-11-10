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Решил закупить 300 млн доз вакцины Pfizer и BioNTech Евросоюз

10:15 10.11.2020 Фото: pexels.com
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Президент США Дональд Трамп назвал результаты испытаний вакцины «прекрасной новостью».

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В ЕС решили закупить 300 млн доз вакцины Pfizer и BioNTech
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Ранее фармкомпании Pfizer и BioNTech заявили, что эффективность их совместного препарата по итогам последней стадии испытаний превысила 90%.
Еврокомиссия планирует приобрести 300 млн доз вакцины немецкой фармкомпании BioNTech и его американского партнера Pfizer. Об этом сообщила в Twitter глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Отличные новости от Pfizer и BioNTech об успешных результатах их последнего клинического испытания вакцины от COVID-19. Европейская наука работает! Еврокомиссия вскоре подпишет с ними контракт на 300 млн доз», — написала фон дер Ляйен.

Согласно данным Pfizer, препарат показал эффективность выше 90%: заражение коронавирусной инфекцией произошло только у 94 участников исследований из более чем 43 тыс. В компании заявили, что вакцина вводится в два этапа и дает защиту от COVID-19 уже на 28-й день после инъекции. До конца этого года Pfizer и BioNTech планируют произвести 50 млн доз препарата, в 2021 году — еще 1,3 млрд доз.
Президент США Дональд Трамп назвал результаты испытаний вакцины «прекрасной новостью». Его соперник на выборах президента Джо Байден был более сдержан: он считает, что до поступления вакцины на рынок пройдет еще много времени.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (разработал первую отечественную вакцину от COVID-19 «Спутник V») Александр Гинцбург, комментируя результаты испытания препарата Pfizer и BioNTech, заявил, что «чем больше вакцин будет доступно в мире, тем лучше будут защищены люди».

Директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина назвала появление еще одной эффективной вакцины от коронавирусной инфекцией «хорошей новостью». Она рассказала, что эффективность российского препарата «Спутник V» также составляет выше 90%.

COVID-19 вакцина коронавирус пандемия
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