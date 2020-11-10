Денежный детальный гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года

Финансовыми делами и проблемами необходимо заниматься в первую очередь. Это самая важная сфера жизни для большинства Знаков на этой неделе. Следуйте наставлениям экспертов, чтобы остаться на плаву.

Эту неделю также стоит начать с наведения порядка

Многие слышали, что уборка позволяет привлечь деньги и стабилизировать финансовые потоки. Эту неделю также стоит начать с наведения порядка. Важность данного «ритуала» — это чистая правда, но нужно делать это правильно. Есть пять типичных ошибок в уборке, из-за которых деньги, наоборот, уходят из дома. Старайтесь их не совершать.

Овен

На этой неделе Овнам астрологи рекомендуют уделять любви и работе одинаковое количество внимания. Что касается финансов, то в этом направлении стоит быть предельно инициативными. Нельзя сидеть и ждать, пока произойдет чудо. Нужно действовать, поскольку этого хотят звезды и планеты. Овнам улыбнется удача, поэтому необходимо брать на себя всю ответственность и с уверенностью двигаться вперед, а также прислушиваться к интуиции. Усилить шестое чувство поможет простая медитация.

Телец

У Тельцов начинается время, когда деньги будут идти в руки тем, кто занимается всеми делами самостоятельно. Нужно доверять внутреннему голосу и браться за все самим, а также избавляться от негативных мыслей. В этом плане полезными будут три эффективных метода. Особенно актуально это будет в первый день недели. С 10 ноября Меркурий в Скорпионе, поэтому Тельцам нельзя будет отправляться в дальние путешествия и командировки. Это будет проблемный период для тех, кто постоянно за рулем. Денежные вознаграждения могут ждать представителей креативных и творческих профессий.

Близнецы

Близнецам стоит избегать длительного пребывания в зоне комфорта. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что это может быть опасным. Также Близнецам не стоит тратить много денег в период с 9 по 13 ноября включительно. Начиная с 14 числа у них будут развязаны руки — можно заниматься шопингом, тратить деньги на преобразование своего внешнего вида или на подарки любимым людям. Также в середине ноября очень полезно наводить порядок на рабочем месте. Можно обновить аксессуары.

Рак

Раки на этой неделе будут очень удачливыми людьми в финансовом плане. Им улыбнется успех в самых разных рабочих сферах и направлениях. Астрологи отмечают, что им можно спокойно менять валюту, открывать новый счет в банке, оформлять банковские карты, брать небольшие кредиты. Полезно вкладывать деньги в ремонт дома или квартиры. В рабочем процессе эксперты советуют пользоваться тремя техниками материализации мыслей. Это позволит быстрее добиваться желаемых результатов.

Лев

Львам звезды и планеты позволят самим принимать решения и двигаться по финансовому пути. Ночные светила спокойны и лишены активности. Это значит, что Львам необходимо правильно расходовать свои силы и эффективно восстанавливать их перед началом нового рабочего дня. В этом им поможет правильный и здоровый сон. Медитация для хорошего сна станет отличным способом восстановления. Определенные проблемы могут принести общение с неприятными людьми, большие траты и финансовые авантюры.

Дева

Девам стоит заботиться о своей энергетике. Необходимо избегать мыслей, блокирующих её. Также стоит заниматься любимыми делами дома в свободное время. Конец недели обещает быть волшебным для Дев. Ожидается много позитивных изменений во всех сферах жизни, включая финансовую. На выходных Дев могут посетить идеи, которые в будущем станут полезными в работе и бизнесе. Также конец недели и понедельник идеально подходят для командировок.

Весы

Весам звезды и планеты будут посылать важные сигналы. Астрологи рекомендуют следить за денежными приметами, потому что путь к новым высотам уже открыт. Нужно лишь пойти по нему и обрести удачу. Эксперты советуют больше денег тратить на развлечения, поднятие настроения и преобразование внешности. На этой неделе не стоит брать кредиты и деньги в долг у знакомых и друзей. Если их на что-то не хватает, то это не случайно. Не нужно сковывать себя обещаниями.

Скорпион

Эта неделя будет очень благоприятной для Скорпионов в финансовом плане, потому что Венера и Марс будут в противостоянии. Это удачное время для решительных действий, физической и интеллектуальной работы. Очень важно вовремя восстанавливать силы и энергию. Также в эти семь дней можно отправляться в путешествия. Не исключено, что будет много новых полезных знакомств, которые в будущем обернутся для Скорпионов большой прибылью и новыми возможностями. Нужно держаться за каждого человека в своем окружении. Не стоит ругаться с начальством и коллегами.

Стрелец

Это идеальное время для духовного роста, различных практик, поисков новых путей развития. Медитация «денежный поток» поможет Стрельцам привлечь богатство и удачу в свою жизнь. Также медитации будут идеальным способом настроить сознание на победы и позитив. Любые неурядицы на работе лучше решать компромиссами. Даже небольшие ссоры могут привести к большим проблемам, которые выльются в финансовые потери в обозримом будущем.

Козерог

Козерогам на этой неделе будет везти в том, что они умеют делать лучше всего, — труде в поте лица. Это идеальное время для монотонной и тяжелой интеллектуальной деятельности. Не исключено, что многие вещи начнут отвлекать Козерогов от рабочего процесса. Нужно избегать прокрастинации всеми возможными способами. Также астрологи советуют временно приостановить покупки, особенно те, которые могут притянуть в дом нищету и проблемы.

Водолей

Жизнь Водолеев скоро изменится. Об этом могут говорить пять особых признаков. Звезды и планеты в таком состоянии, при котором Водолеям достается много созидательной энергии. Это значит, что людей данного Знака будет преследовать финансовая удача. Наступает прекрасное время для шопинга, крупных покупок, обмена товарами. Также на этой неделе можно начать планировать покупки на длительное время вперед. Мысли о будущем очень полезны в подобные периоды. О прошлом лучше не думать.

Рыбы

Рыбам звезды и планеты помогут избавиться от бедности и повысить доходы. Также в этом плане полезными станут три уникальных способа. Не стоит думать, что всё зависит лишь от воли случая. Эта неделя докажет Рыбам обратное. Всё рождается в нашей голове. Оптимистичные мысли помогут стабилизировать ситуацию и превратить проблемы в преимущества. Нужно научиться расценивать ошибки как способ стать сильнее и мудрее, а не как безоговорочный проигрыш.

Источник: dailyhoro