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Для чего нужна штукатурка

09:36 10.11.2020
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Штукатурка – востребованный материал в современном мире.

Штукатурка – востребованный материал в современном мире. Он уникален. Наносится штукатурка практически на любые поверхности. высыхает, при этом не создавая трещин. Штукатурка отличается пластичностью и удобством в работе. Она прекрасно убирает дефекты и неровности. На сайте https://kub.kh.ua/stroitelnye-smesi/shtukaturnye-smesi/ вы сможете ознакомиться с роскошным ассортиментом штукатурки в компании КУБ. Для вас – высокое качество в безупречном сочетании с лояльными ценами. И подобное соотношение вас не разочарует. Вы сможете выбрать цвет, тип готовности. а также разновидность и фасовка, вес и модель, а также другие важные составляющие, в результате поиск сузится и перед вами предстанут те предложения, которые оптимально будут подходить под выделенные вами на сайте запросы.

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Штукатурка применяется для стен, а также для углов, ведь даже в новых домах, где стены ровные и не нуждаются в корректировке, углы могут потребовать к себе внимания.

И конечно. если дом – старой постройки, то здесь стены отличаются кривизной и неровной поверхностью. И это – независимо от того, блочный дом или панельный, а может быть, кирпичный.

Для того чтобы получить идеальные стены, необходима штукатурка с использованием маячков. Для установки маяков, желательно иметь опыт. И целесообразно поручить подобные задачи профессионалам. Только специалисты с большим уровнем мастерства справятся с подобными задачами. В противном случае вероятен плохой ремонт и отваливающиеся кусочки штукатурки в недалеком будущем.

Кроме того, при неграмотном оштукатуривании стен, есть вероятность потерять некоторое пространство помещения.

Важно внимательно оценить стены – необходимо ли здесь капитальное оштукатуривание? Часто вполне достаточно работ меньшего объема. Для того чтобы убрать наиболее заметную неровность стен и углов, удастся потратить времени и сил гораздо меньше, чем в сложных случаях.

Потолок штукатурят только в том случае, когда при строительстве потолочные плиты были уложены практически ровно. Очищаются русты от старого наполнителя, проводится грунтовка и штукатурка. Перед финальным оштукатуриванием поверхности потолка, на русты важно наложить серпянку. Если налицо большой перепад плит, то в этом случае разумно задуматься о подвесном потолке.

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