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Вагонка и евровагонка – сравнение

09:39 10.11.2020
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Деревянная вагонка – один из наиболее популярных в современном мире отделочных материалов.

Деревянная вагонка – один из наиболее популярных в современном мире отделочных материалов. Ее предпочитают ввиду доступности цен, а также вариативности использования, простоте монтажа и экологичности. Но бывают случаи, причем это не редкость. когда приходится выбирать между вагонкой и евровагонкой при покупке материалов. Перейти на сайт, где можно выбрать вагонку и евровагонку, вы сможете в любое удобное для вас время.

И вагонка, и евровагонка – отделочные материалы, которые являются разновидностью строганной отделочной доски с пазом. Их успешно используют для наружных и внутренних работ. Благодаря пазу, панели отлично состыковываются между собой.

Вагонка отличается о евровагонки технологией производства, а также сортом древесины. евровагонка лучше обрабатывается, дополнительно высушивается в камерах. Поэтому здесь ниже влажность.

Евровагонка – это более сложный профиль, немного иные геометрические параметры по сравнению с вагонкой. Паз здесь слегка глубже, гребень – больше. Благодаря подобной конструкции, создаются благоприятные условия для циркуляции воздуха. исключается негативное влияние конденсата. Удается предотвратить образование щелей. У евровагонки по сравнению с вагонкой более высока прочность.

Благодаря продольным пазам, которые есть на панелях евровагонки, удается снимать внутреннее напряжение доски. Поэтому срок службы подобного материала составляет не менее пятнадцати, а то и двадцати лет. Вентиляционные канавки эффективно отводят конденсат, являющийся основной причиной порчи досок.

Из положительных характеристик евровагонки следует выделить возможность эксплуатации даже в самых неблагоприятных условиях. даже в том случае, если доски изменят размеры ввиду воздействия влаги, четкая геометрия профиля обеспечит надежную защиту соединения от разрушения.

Благодаря малой ширине панели не будут деформироваться, они не выгибаются, плотно укладываются. Толщина доски делает материал пригодным для эксплуатации в условиях повышенной влажности. Более совершенная технология обработки позволяет гарантировать долговечность в плане эксплуатации, а также устойчивость к биозаражению, воздействию ультрафиолетовых лучей.

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