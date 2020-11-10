Как выбрать клей для плитки

Если раньше керамическую плитку клеили на обычный раствор, не обеспечивающий достаточной адгезии, и плитка в результате быстро отваливалась, то сейчас в раствор стали добавлять клей, при этом ситуация кардинально изменилась в лучшую сторону.

Если раньше керамическую плитку клеили на обычный раствор, не обеспечивающий достаточной адгезии, и плитка в результате быстро отваливалась, то сейчас в раствор стали добавлять клей, при этом ситуация кардинально изменилась в лучшую сторону. Современные плиточные клеи способны обеспечить гораздо более надежную фиксацию, а также долговечность и удобство в работе. Плиточный клей состоит в основном из песка и цемента, при этом в его состав входят множество модифицирующих компонентов, которые обеспечивают необходимый результат. Вы сможете выбрать и приобрести по адекватной стоимости качественный клей для плитки, ознакомившись в удобное для вас время с широким ассортиментом достойных предложений на сайте компании КУБ. Здесь есть все, что может вас заинтересовать. И сочетание доступной стоимости и отличного качества – то, что вам нужно. Подобное соотношение вас не разочарует. По возникшим вопросам вы можете бесплатно проконсультироваться. Достаточно позвонить по телефону. Специалисты в мобильном режиме компетентно разъяснят вам все важное по вопросам и помогут сделать верный выбор. Здесь ценят клиентов и гарантируют качественное обслуживание и прекрасный сервис. Вы останетесь довольны приобретением и оперативностью. безопасностью и аккуратностью доставки.

Планируя укладывать плитку в помещении – в ванной или на кухне, есть возможность использовать клей для внутренних работ, который обеспечивает необходимую прочность, а также долговечность. Подобный клей нельзя использовать при укладке плитки вне помещения. Он не выдержит перепадов температуры и воздействия других факторов погоды.

Если необходимо укладывать плитку вне помещения, при решении облицовки плиткой фасада дома или ступеней, а может быть, фундамента, следует использовать клей для наружных работ. На упаковке подобного клея часто производители сообщают о его морозостойкости. Подобный клей не разрушается при низких температурах. легко переносит воздействие других природных факторов. Клей для наружных работ можно использовать и для наклеивания плитки в помещении.