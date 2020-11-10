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Как поведет себя коронавирус в 2021 году, ответил эксперт

11:15 10.11.2020 Фото: pixabay.com
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Этот коронавирус далеко не первый в нашей жизни.

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По его словам, коронавирус, скорее всего, будет постоянно возвращаться, проявляя сезонность.
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Сколько стоит болеть коронавирусом: Цены на лечение в Новосибирске, Бердске и ИскитимеКак поведет себя коронавирус в 2021 году, ответил экспертЕщё 418 новостей

Коронавирус никуда не денется, но четвертой волны этого заболевания ждать не стоит. Почему, объяснил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук Максим Гультяев.

Многие опасаются, что нас ожидает четвертая волна коронавируса. В интервью радио Sputnik ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ, кандидат медицинских наук Максим Гультяев предположил, как будут развиваться события с COVID-19.

По его словам, коронавирус, скорее всего, будет постоянно возвращаться, проявляя сезонность.

"В период с изменчивой погодой вирус будет более агрессивным, более контагиозным, этого не избежать. Но этот коронавирус далеко не первый в нашей жизни, с течением времени мы друг к другу приспособимся и будем легче переносить заболевание", – сказал Максим Гультяев.
Уже следующий год мы встретим во всеоружии, и четвертой волны коронавируса ждать не стоит, прогнозирует ученый. Сезонный подъем заболеваемости возможен, но ситуация не будет такой сложной.

"Четвертой волны не будет. Будет подъем коронавируса, но не будет таких чудовищных цифр. Сознательное население привьется и уже будет защищено, будет достаточно большая прослойка людей, которые уже переболели и имеют в достаточном количестве антитела класса G, которые будут защищать от этого вируса", – пояснил Максим Гультяев.

Спасением для всех является вакцинация. Иначе с этим грозным заболеванием не справиться, отметил врач.

"У нас будет не одна, не две, а десятки вакцин, это будут не только наши, но и зарубежные, будет из чего выбирать на любой вкус, возраст, степень поражения организма, наличие хронических заболеваний. Тот, кто вакцинируется, будет защищен, кто нет – это его выбор, умирать или нет. Это жестоко звучит, но это на самом деле так. Мы как-то нежно ведем себя с этим достаточно грозным заболеванием. Нам нужно хорошо продумать вопрос пропаганды, чтобы люди не боялись вакцинации, а понимали ее пользу", – подчеркнул Максим Гультяев.

По его словам, вакцины, которые появятся, защитят должным образом, по крайней мере, на ближайшие годы, а со временем их, возможно, придется модернизировать, потому что вирусу свойственно мутировать.

Источник: radiosputnik.ria.ru

COVID-19 коронавирус пандемия
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