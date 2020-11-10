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Провернули аферу с материнским капиталом на 24 млн рублей мошенницы из Новосибирска

10:45 10.11.2020 Фото: pixabay.com
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Под видом оказания юридической помощи они убеждали их заключить с кредитными организациями договоры целевого займа на улучшение жилищных условий.

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В Новосибирской области прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве со средствами материнского капитала на сумму свыше 24 млн рублей

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех местных жительниц. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц в крупном и особо крупном размерах).

По версии следствия, с 19 июля 2017 года по 09 ноября 2018 года обвиняемые через социальные сети, объявления подыскивали имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки женщин.

Под видом оказания юридической помощи они убеждали их заключить с кредитными организациями договоры целевого займа на улучшение жилищных условий, используя государственные сертификаты на материнский капитал и областной семейный капитал.

Впоследствии за счет федерального и регионального бюджетов заявителям возмещались якобы понесенные расходы на приобретение земельного участка и строительство жилых домов, которое в действительности не осуществлялось, а денежные средства тратились на не предусмотренные законом цели.

В результате действий обвиняемых федеральному и областному бюджетам причинен ущерб, превышающий 24 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу.

Источник: epp.genproc.gov.ru

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