Опрокинулась пассажирская маршрутка Ford в Новосибирске

На улице Ватутина опрокинулся автомобиль

10 ноября, на улице Ватутина в Новосибирске произошло ДТП. Перевернулся пассажирский маршрутка «Форд».

— Маршрутка устала, легла на бок в правом ряду, — рассказали автомобилисты в «2ГИС».

В ГИБДД Новосибирска прокомментировали ДТП.

— На улице Ватутина у дома №107 совершил опрокидывание автомобиль «Газель», на данный момент на месте работает Экипаж ГИБДД, устанавливают все обстоятельства происшествия, а также осматривают участников дорожно-транспортного происшествия медики, — рассказали в ведомстве.