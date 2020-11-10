10.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Опрокинулась пассажирская маршрутка Ford в Новосибирске

10:24 10.11.2020 Фото: ГИБДД Новосибирска
2 1

Устанавливают все обстоятельства происшествия.

% name% title
На улице Ватутина опрокинулся автомобиль

10 ноября, на улице Ватутина в Новосибирске произошло ДТП. Перевернулся пассажирский маршрутка «Форд».

— Маршрутка устала, легла на бок в правом ряду, — рассказали автомобилисты в «2ГИС».

В ГИБДД Новосибирска прокомментировали ДТП.

— На улице Ватутина у дома №107 совершил опрокидывание автомобиль «Газель», на данный момент на месте работает Экипаж ГИБДД, устанавливают все обстоятельства происшествия, а также осматривают участников дорожно-транспортного происшествия медики, — рассказали в ведомстве.

ДТП маршрутка трасса
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Из-за чего опрокинулась?

Аноним, 10 ноября 2020 10:47
Из за колеи, на фотке видно какая дорога.
Аноним, 10 ноября 2020 11:10
"Маршрутка устала, легла на бок..."
Ахах, смешно автомобилистам 2гиса, МЫЖАВТОМОБИЛИСТЫ, на маршрутках не ездим, можно и посмеяться над ситуацией
мы же сами никогда не окажемся пассажирами перевёрнутой маршрутки))

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСколько стоит болеть коронавирусом: Цены на лечение в Новосибирске, Бердске и Искитиме
11:24 10-11-2020
Сколько стоит болеть коронавирусом: Цены на лечение в Новосибирске, Бердске и Искитиме
11 ноября 2020 - Всемирный день шопинга: история праздника
11:20 10-11-2020
11 ноября 2020 - Всемирный день шопинга: история праздника
Похороны Александра Колтового. Биография и последние часы жизни ведущего "ДНК" на НТВ
11:17 10-11-2020
Похороны Александра Колтового. Биография и последние часы жизни ведущего
Как поведет себя коронавирус в 2021 году, ответил эксперт
11:15 10-11-2020
Как поведет себя коронавирус в 2021 году, ответил эксперт
Цвет ваших губ: Что ваш любимый цвет помады говорит о вашей личности
11:06 10-11-2020
Цвет ваших губ: Что ваш любимый цвет помады говорит о вашей личности
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
11:03 10-11-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
Сильная молитва святой мученице Параскеве Пятнице на 10 ноября 2020. Особенно нужно помолиться девушкам и женщинам
11:00 10-11-2020
Сильная молитва святой мученице Параскеве Пятнице на 10 ноября 2020. Особенно нужно помолиться девушкам и женщинам
Запрещать или нет: Для чего нужен мораторий на шипованную резину в России
11:00 10-11-2020
Запрещать или нет: Для чего нужен мораторий на шипованную резину в России
Детальный гороскоп для сильных мужчин на 10 ноября 2020 года по каждому знаку зодиака
10:59 10-11-2020
Детальный гороскоп для сильных мужчин на 10 ноября 2020 года по каждому знаку зодиака
БердскЧисло новых зараженных COVID-19 назвал за сутки на 10 ноября оперштаб в Бердске
10:54 10-11-2020
Число новых зараженных COVID-19 назвал за сутки на 10 ноября оперштаб в Бердске