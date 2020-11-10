Опрокинулась пассажирская маршрутка Ford в Новосибирске

10 ноября, на улице Ватутина в Новосибирске произошло ДТП. Перевернулся пассажирский маршрутка «Форд».
— Маршрутка устала, легла на бок в правом ряду, — рассказали автомобилисты в «2ГИС».
В ГИБДД Новосибирска прокомментировали ДТП.
— На улице Ватутина у дома №107 совершил опрокидывание автомобиль «Газель», на данный момент на месте работает Экипаж ГИБДД, устанавливают все обстоятельства происшествия, а также осматривают участников дорожно-транспортного происшествия медики, — рассказали в ведомстве.
Ахах, смешно автомобилистам 2гиса, МЫЖАВТОМОБИЛИСТЫ, на маршрутках не ездим, можно и посмеяться над ситуацией
мы же сами никогда не окажемся пассажирами перевёрнутой маршрутки))