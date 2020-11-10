«В виду деятельности, не совместимой со статусом дипломата»: объявила двух дипломатов персонами нон-грата Беларусь

МИД Британии счел необоснованной высылку дипломатов из Белоруссии

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб считает необоснованной высылку двух британских дипломатов из Белоруссии.

Ранее в эфире гостелеканала ОНТ пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз сообщил, что Белоруссия объявила персона нон грата двух британских дипломатов, работавших в стране, из-за деятельности, несовместимой со статусом дипломата. Речь идет о заместителе посла Великобритании в республике Лизе Тамвуд и военном атташе Тимоти Уайт Бойкотте.

"Высылка двух британских дипломатов из Белоруссии за законное наблюдение за протестами совершенно необоснована. Лукашенко не может скрыть давление на его собственный народ. Единственный путь: свободные и честные выборы, а также привлечение к ответственности всех, кто причастен к насилию против демонстрантов", - написал Рааб в Twitter в понедельник вечером.

Как сообщил ОНТ, "по имеющимся данным, с мая этого года дипломаты не раз встречались с представителями оппозиционных, общественных, правозащитных организаций, а также неправительственных структур". В сюжете телеканала было подчеркнуто, что дипломаты были замечены в минувшее воскресенье в момент, когда наблюдали за акцией протеста оппозиции в центре белорусской столицы. По данным телеканала, дипломаты уже покинули Белоруссию.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.