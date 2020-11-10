Воруют по-крупному: Мошенники создают сайты-двойники крупных предприятий

Мошенники создали сайт для обмана россиян

Мошенники создали и активно продвигают в соцсетях новый фейковый ресурс, который под видом одного из российских СМИ предлагает россиянам заработать сотни тысяч рублей на несуществующей платформе "Газпрома".

Сайт полностью копирует стилистику, логотип и цвета популярного отечественного медиа-холдинга. В статье, размещенной на ресурсе, рассказывается о несуществующей платформе "Газпрома", которая якобы позволит любому заработать на торговле национальными ресурсами - нефтью и газом, не имея никаких знаний в этой области.

Эти материалы содержат множество грубых ошибок: в частности, мошенники ссылаются на решение Госдумы от декабря текущего года, а глава "Газпрома" Алексей Миллер назван там "председателем правления совета директоров".

Активные ссылки в фейковой статье ведут на другой ресурс с формой для регистрации участников. На сайте навязчиво эксплуатируется образ компании, надежность которой гарантируется государством, но к самому холдингу ресурс не имеет отношения. При этом на сайте выложена "липовая" лицензия профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам несуществующей ПАО "Государственная платформа Газпром".

Как рассказала РИА Новости контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Сидорина, сайт, вероятно, представляет собой скам-ресурс.

"Это схема, в рамках которой пользователям обещают крупное денежное вознаграждение за прохождение опроса или участие в акции. Чтобы получить деньги, человеку необходимо оплатить "комиссию", обычно порядка 300 рублей, а также ввести личную информацию. Но никаких выплат пользователь не увидит, а "комиссия" достается злоумышленникам", - пояснила Сидорина.

Основной задачей платформы названо "обогащение россиян с помощью национальных ресурсов". Участникам обещают полную анонимность и отсутствие рисков. "Единственным минусом платформы является количество доступных мест для участия", - говорится в описании мошеннической схемы.

Специалисты не впервые фиксируют подобные подозрительные сайты-клоны реальных СМИ. "Мошенники используют их имидж для создания клонов сайта медиахолдинга в расчете на то, что пользователи не заметят подделки", – объяснил РИА Новости технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков. Он призвал пользователей с опасением относиться к подобным ресурсам и тщательно проверять информацию.

В "Газпроме" сообщили, что знают о попытках мошенников нажиться на имени компании. "В последнее время в сети интернет все чаще появляются фиктивные сайты, создаваемые с целью ведения мошеннической деятельности, которые позиционируют себя в качестве информационных ресурсов компаний группы", - говорится в сообщении на сайте компании.

В "Газпроме" предупредили, что не несут ответственность за "возможные убытки, связанные с использованием любых сведений, опубликованных на сайтах, не являющихся информационными ресурсами ПАО "Газпром", его дочерних обществ и организаций".

Источник: РИА Новости