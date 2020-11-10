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Из горевшей 5-этажки по ул. Боровой спасли 13 жителей пожарные в Бердске

10:33 10.11.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Задымление было очень сильным.

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С начала года в Бердске зарегистрировано 233 пожара, в том числе 105 на объектах экономики

В ночь на 10 ноября произошел пожар в пятиэтажке по ул. Боровой, 102, в Бердске.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» замначальника отдела надзорной деятельности по Бердску Руслан Безносенко, сообщение о пожаре поступило 10 ноября в 0.43. Пожарные прибыли на место.

-На лестничной клетке между вторым и третьим этажами горели кресло и оконная рама. Было большое задымление. Пожарные проводили эвакуацию. Семь жителей дома эвакуировались самостоятельно. 13 человек, в том числе троих детей, эвакуировали с помощью спасательных средств,- сообщил Руслан Михайлович.

Некоторых жителей эвакуировали при помощи автолестницы, некоторых пожарные выводили через подъезд. На пожаре никто не пострадал. Причина возгорания — неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

С начала года в Бердске было зарегистрировано 233 пожара, из них 105 — на объектах экономики, остальные — горение мусора и травы. На пожарах погиб один человек, 11 получили травмы, спасено 53 бердчанина.

5-этажка пожар пожарные спасли Руслан Безносенко Бердский ОНД
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