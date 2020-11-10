10.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Авто

Запрещать или нет: Для чего нужен мораторий на шипованную резину в России

11:00 10.11.2020 Фото: pixabay.com
0

По словам парламентария, любители шипованной резины «делают нехорошую вещь».

% name% title
Полный мораторий на использование шипованной резины в России депутаты считают нецелесообразным

О том, что думают в Госдуме об идее запрета шипованной резины, рассказал в интервью радио Sputnik член комитета по транспорту и строительству Александр Васильев.

Есть мнение, что запрет шипованной резины мог бы послужить делу спасения российских дорог. Парламентарии обсуждают этот вопрос практически каждый год, но единой точки зрения по этому поводу пока нет, рассказал в интервью радио Sputnik депутат Госдумы, член комитета по транспорту и строительству Александр Васильев.

"Мы очень часто этот вопрос обсуждаем. Я считаю, что какой-то сверхнеобходимости для жителей Центральной России в шипованной резине нет. Она необходима там, где асфальта зимой практически не видно. Там действительно надо выбирать шипованную резину. Она изобретена именно для дорог, которые находятся под уплотненным слоем снега зимой", – отметил Александр Васильев.

Полный мораторий на использование шипованной резины в России депутаты считают нецелесообразным, но о региональных запретах говорят активно, уточнил он.
"Если говорить о введении каких-то мораториев или запретов шипованной резины, то это обсуждалось. Говорили про их введение отдельными субъектами Российской Федерации, например, Москвой, или отдельными владельцами дорог, например, госкомпанией "Автодор" или "Росавтодор". Если та же Москва запретила бы движение на шипах и заявила, что в любую погоду будет скоблить дорогу до асфальта, то для всех остальных никакой роли это не сыграло бы. На мой взгляд, необходимо отдать этот вопрос на откуп местным властям и владельцам дорог", – считает парламентарий.

При этом Александр Васильев отметил, что в России многие любят шипованную резину из-за ее низкой стоимости по отношению к другим зимним аналогам. К тому же ездят на ней не только зимой. Таким людям депутат советует изучить европейский опыт.

"Сторонники шипованной резины делают нехорошую вещь для остальных, когда дорогу шипами "выгрызают" до колеи. Конечно, можно много говорить о качестве асфальта у нас в стране, но недавно вышла новость от европейских ученых, которые подтвердили, что шипованная резина опасна для дорог не только на большой скорости, когда высокая кинетическая энергия, но и на маленькой скорости. Шипы выворачивают мелкую крошку даже европейского асфальта", – сказал Александр Васильев.

Источник: radiosputnik.ria.ru

асфальт шины шипованная резина шипы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нужен мараторий?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСколько стоит болеть коронавирусом: Цены на лечение в Новосибирске, Бердске и Искитиме
11:24 10-11-2020
Сколько стоит болеть коронавирусом: Цены на лечение в Новосибирске, Бердске и Искитиме
11 ноября 2020 - Всемирный день шопинга: история праздника
11:20 10-11-2020
11 ноября 2020 - Всемирный день шопинга: история праздника
Похороны Александра Колтового. Биография и последние часы жизни ведущего "ДНК" на НТВ
11:17 10-11-2020
Похороны Александра Колтового. Биография и последние часы жизни ведущего
Как поведет себя коронавирус в 2021 году, ответил эксперт
11:15 10-11-2020
Как поведет себя коронавирус в 2021 году, ответил эксперт
Цвет ваших губ: Что ваш любимый цвет помады говорит о вашей личности
11:06 10-11-2020
Цвет ваших губ: Что ваш любимый цвет помады говорит о вашей личности
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
11:03 10-11-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
Сильная молитва святой мученице Параскеве Пятнице на 10 ноября 2020. Особенно нужно помолиться девушкам и женщинам
11:00 10-11-2020
Сильная молитва святой мученице Параскеве Пятнице на 10 ноября 2020. Особенно нужно помолиться девушкам и женщинам
Запрещать или нет: Для чего нужен мораторий на шипованную резину в России
11:00 10-11-2020
Запрещать или нет: Для чего нужен мораторий на шипованную резину в России
Детальный гороскоп для сильных мужчин на 10 ноября 2020 года по каждому знаку зодиака
10:59 10-11-2020
Детальный гороскоп для сильных мужчин на 10 ноября 2020 года по каждому знаку зодиака
БердскЧисло новых зараженных COVID-19 назвал за сутки на 10 ноября оперштаб в Бердске
10:54 10-11-2020
Число новых зараженных COVID-19 назвал за сутки на 10 ноября оперштаб в Бердске