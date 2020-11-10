Насмерть разбился выпавший из окна 7-этажа. Третий человек за два дня упал с высоты в Новосибирске

10 ноября 2020 года в следственные органы поступило сообщение о том, что возле дома по улице Белинского в Октябрьском районе города Новосибирска обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты. По данному факту органами Следственного комитета России по Новосибирской области проводится доследственная проверка.
По предварительным данным, мужчина выпал из окна 7 этажа. Личность погибшего установлена. Мужчина 1960 г.р.
В настоящее время следователем СКР проводится осмотр места происшествия, опрашиваются соседи и очевидцы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Действительно, "почему"? А почему же? (сарказм)
Человек выпал, человек упал в окно, человек вышел из окна... И прочие эвфемизмы (ласковые заменители) выражений "совершил суицид/попытку суицида, самоубился" - давно известно, что Роскомнадзор требует от СМИ печатать именно так и никак иначе, подавая информацию в максимально мягкой, непугающей, завуалированной (а зачастую, оттого и дебильной) форме))
Аналогично, (взрыв = хлопок, кража из бюджета = утечка, повесился/убили/зарезали = найден мёртвым) и т.д.