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Насмерть разбился выпавший из окна 7-этажа. Третий человек за два дня упал с высоты в Новосибирске

10:49 10.11.2020 Фото: pixabay.com
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Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются соседи и очевидцы.

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Обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты

10 ноября 2020 года в следственные органы поступило сообщение о том, что возле дома по улице Белинского в Октябрьском районе города Новосибирска обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты. По данному факту органами Следственного комитета России по Новосибирской области проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, мужчина выпал из окна 7 этажа. Личность погибшего установлена. Мужчина 1960 г.р.

В настоящее время следователем СКР проводится осмотр места происшествия, опрашиваются соседи и очевидцы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

выпал насмерть окно
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От редакции

Почему люди летят из окон?

Аноним, 10 ноября 2020 11:06
НВР:
Действительно, "почему"? А почему же? (сарказм)
Человек выпал, человек упал в окно, человек вышел из окна... И прочие эвфемизмы (ласковые заменители) выражений "совершил суицид/попытку суицида, самоубился" - давно известно, что Роскомнадзор требует от СМИ печатать именно так и никак иначе, подавая информацию в максимально мягкой, непугающей, завуалированной (а зачастую, оттого и дебильной) форме))
Аналогично, (взрыв = хлопок, кража из бюджета = утечка, повесился/убили/зарезали = найден мёртвым) и т.д.

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