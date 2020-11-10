Насмерть разбился выпавший из окна 7-этажа. Третий человек за два дня упал с высоты в Новосибирске

Обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты

10 ноября 2020 года в следственные органы поступило сообщение о том, что возле дома по улице Белинского в Октябрьском районе города Новосибирска обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты. По данному факту органами Следственного комитета России по Новосибирской области проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, мужчина выпал из окна 7 этажа. Личность погибшего установлена. Мужчина 1960 г.р.

В настоящее время следователем СКР проводится осмотр места происшествия, опрашиваются соседи и очевидцы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.