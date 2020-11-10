10.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

В страшном пожаре сгорели 5 мужчин в здании производственного предприятия

11:42 10.11.2020 Фото: 16.mchs.gov.ru
0

Причина пожара и обстоятельства гибели уточняются.

% name% title
На пожаре в здании бывшей проходной производственного предприятия в Казани обнаружены тела 5 погибших

В 03.55 10 ноября поступило сообщение о пожаре на 2 этаже двухэтажного здания по ул. Адмиралтейской, 5 в г. Казани. Силы и средства Казанского пожарно-спасательного гарнизона реагировали согласно расписания выезда по рангу пожара №3.

По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения 4 пожарно-спасательной части 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ происходило горение помещения на втором этаже административной части неэксплуатируемого двухэтажного здания (проходной) бывшего производственного предприятия по ул.Адмиралтейская, 5.

С места дан ранг пожара №2, работали 4 звена газодымозащитной службы, на тушение поданы 2 ствола УРСК.

В ходе тушения пожара обнаружены тела 5 погибших мужчин. В 04.30 ликвидация открытого горения на площади ориентировочно 100 кв.метров.

Причина пожара и обстоятельства гибели уточняются.

К ликвидации пожара привлекались 58 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС России - 33 человека и 9 единиц техники.

Источник: 16.mchs.gov.ru

насмерть пожар сгорели
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Не смогли выбраться?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВыиграли во всероссийском конкурсе бизнесмены Новосибирска. Кто стал победителем в Бердске, узнайте
13:00 10-11-2020
Выиграли во всероссийском конкурсе бизнесмены Новосибирска. Кто стал победителем в Бердске, узнайте
БердскЖдет теста на COVID-19 в день полиции 10 ноября 2020 начальник ОМВД Бердска Владимир Соколов
12:58 10-11-2020
Ждет теста на COVID-19 в день полиции 10 ноября 2020 начальник ОМВД Бердска Владимир Соколов
Доступный интернет появился еще в пяти селах Новосибирской области
12:49 10-11-2020
Доступный интернет появился еще в пяти селах Новосибирской области
5 жертв COVID-19 за сутки на 10 ноября: Умер 28-летний пациент от коронавируса в Новосибирской области
12:49 10-11-2020
5 жертв COVID-19 за сутки на 10 ноября: Умер 28-летний пациент от коронавируса в Новосибирской области
Собака учуяла смертельно опасное заболевание хозяйки и спасла ей жизнь
12:45 10-11-2020
Собака учуяла смертельно опасное заболевание хозяйки и спасла ей жизнь
За сутки на 10 ноября: коронавирусом заболели 179 человек в Новосибирской области
12:44 10-11-2020
За сутки на 10 ноября: коронавирусом заболели 179 человек в Новосибирской области
Задержали подозреваемого в убийстве двух женщин и ранении маленькой девочки строителя
12:30 10-11-2020
Задержали подозреваемого в убийстве двух женщин и ранении маленькой девочки строителя
Очень благоприятные даты 15 и 17 ноября для привлечения денег по лунному календарю в ноябре 2020
12:20 10-11-2020
Очень благоприятные даты 15 и 17 ноября для привлечения денег по лунному календарю в ноябре 2020
БердскВылетела за ограждение и перевернулась автоледи на «Kia optima» в Бердске
12:16 10-11-2020
Вылетела за ограждение и перевернулась автоледи на «Kia optima» в Бердске
Когда появляется иммунитет к COVID-19 после прививки, стало известно
12:15 10-11-2020
Когда появляется иммунитет к COVID-19 после прививки, стало известно