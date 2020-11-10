В страшном пожаре сгорели 5 мужчин в здании производственного предприятия

На пожаре в здании бывшей проходной производственного предприятия в Казани обнаружены тела 5 погибших

В 03.55 10 ноября поступило сообщение о пожаре на 2 этаже двухэтажного здания по ул. Адмиралтейской, 5 в г. Казани. Силы и средства Казанского пожарно-спасательного гарнизона реагировали согласно расписания выезда по рангу пожара №3.

По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения 4 пожарно-спасательной части 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ происходило горение помещения на втором этаже административной части неэксплуатируемого двухэтажного здания (проходной) бывшего производственного предприятия по ул.Адмиралтейская, 5.

С места дан ранг пожара №2, работали 4 звена газодымозащитной службы, на тушение поданы 2 ствола УРСК.

В ходе тушения пожара обнаружены тела 5 погибших мужчин. В 04.30 ликвидация открытого горения на площади ориентировочно 100 кв.метров.

Причина пожара и обстоятельства гибели уточняются.

К ликвидации пожара привлекались 58 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС России - 33 человека и 9 единиц техники.

Источник: 16.mchs.gov.ru