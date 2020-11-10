Тело пропавшего при загадочных обстоятельствах нашли под мостом в багажнике разбитой машины

С заявлением о безвестном исчезновении потерпевшего в правоохранительные органы обратилась его супруга.

С заявлением о безвестном исчезновении потерпевшего в правоохранительные органы обратилась его супруга.

Следственным отделом по городу Абакан ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения 63-летнего жителя города Абакана, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщалось ранее, в вечернее время 08 ноября 2020 года мужчина вышел из дома, чтобы поставить свой автомобиль в гараж, расположенный напротив дома по улице Крылова города Абакана, и не вернулся. С заявлением о безвестном исчезновении потерпевшего в правоохранительные органы обратилась его супруга.

В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий 09 ноября 2020 года на 358 километре автомобильной трассы Абакан-Ак-Довурак под мостом обнаружен автомобиль, принадлежавший пропавшему мужчине, имеющий механические повреждения, в багажнике которого находилось его тело с признаками насильственной смерти.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц причастных к совершению данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.