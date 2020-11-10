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Испытали на хорьках спрей от коронавируса. Успешно? Узнайте

14:00 10.11.2020 Фото: pixabay.com
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Они очень восприимчивы к заражению SARS-CoV-2, и вирус легко распространяется между животными.

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Может ли  спрей предотвратить передачу коронавируса
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Назальный противовирусный препарат, созданный исследователями из Колледжа врачей и хирургов Вагелоса Колумбийского университета, заблокировал передачу SARS-CoV-2 у хорьков, предполагая, что назальный спрей также может предотвратить заражение людей, подвергшихся воздействию нового коронавируса.

Состав в спрее - липопептид, разработанный Анн Москона , доктором медицины, и Маттео Поротто , доктором философии, профессорами кафедры педиатрии и директорами Центра взаимодействия хозяев и патогенов - предназначен для предотвращения проникновения нового коронавируса в клетки-хозяева.
Противовирусный липопептид недорог в производстве, имеет длительный срок хранения и не требует охлаждения. Эти особенности отличают его от других разрабатываемых антивирусных подходов, включая моноклональные антитела. Новый назальный липопептид может быть идеальным для остановки распространения COVID в США и во всем мире; транспортабельный и стабильный комплекс может быть особенно важным для сельских, малообеспеченных и труднодоступных групп населения.

Препринт исследования появился в bioRxiv 5 ноября; статья, описывающая первое поколение соединения и его действие в трехмерной модели легкого человека, впервые появилась в журнале mBio 20 октября. В этой модели легких человека соединение смогло погасить первоначальную инфекцию, предотвратить распространение инфекции. вирус в легких и совсем не токсичен для клеток дыхательных путей.

Хорьки - модель при респираторных заболеваниях
Хорьков часто используют при изучении респираторных заболеваний, потому что легкие этих животных и людей похожи. Хорьки очень восприимчивы к заражению SARS-CoV-2, и вирус легко распространяется от хорька к хорьку.

В этом исследовании 100% необработанных хорьков были инфицированы своими соседями по клетке, выделяющими вирус, что соответствовало условиям совместной постели или близких условий жизни для людей.

Москона и Поротто ранее создали аналогичные липопептиды - небольшие белки, связанные с молекулой холестерина или токоферола, - для предотвращения заражения клеток другими вирусами, включая вирусы кори, парагриппа и нипах. Эти противовирусные соединения сложно довести до испытаний на людях, во многом из-за того, что инфекции, которые они предотвращают, наиболее распространены или серьезны в условиях низкого дохода.

Когда в начале этого года появился SARS-CoV-2, исследователи адаптировали свои разработки к новому коронавирусу. «Один из уроков, который мы хотим подчеркнуть, - это важность применения фундаментальных научных знаний для разработки методов лечения вирусов, поражающих человеческое население во всем мире», - говорят Москона и Поротто. «Плоды наших более ранних исследований привели к тому, что мы быстро применили методы борьбы с COVID-19».

Липопептиды предотвращают заражение клеток вирусами
Липопептиды работают, предотвращая слияние вируса с клеточной мембраной хозяина, что является необходимым этапом, на котором обволакивают вирусы, включая SARS-CoV-2, которые используются для заражения клеток. Чтобы слиться, новый коронавирус разворачивает свой спайковый белок, прежде чем сжиматься в компактный пучок, который запускает слияние.

Соединение, разработанное Москоной и Поротто, распознает спайк SARS-CoV-2, вклинивается в развернутую область и не позволяет белку спайка принять компактную форму, необходимую для слияния.

В экспериментах с хорьками липопептид вводили в носы шести хорькам. Затем пары обработанных хорьков были размещены с двумя контрольными хорьками, которым вводили назальный спрей, и с одним хорьком, инфицированным SARS-CoV-2.

После 24 часов интенсивного прямого контакта между хорьками тесты показали, что ни один из обработанных хорьков не заразился вирусом от своего инфицированного соседа по клетке и их вирусная нагрузка была точно равна нулю, в то время как все контрольные животные были сильно инфицированы.

Липопептиды легко вводятся
Москона и Поротто предполагают, что эти пептиды можно использовать в любой ситуации, когда неинфицированный человек подвергнется воздействию, будь то в доме, школе, учреждении здравоохранения или сообществе.

«Даже в идеальном сценарии, когда большие сегменты населения вакцинированы - и при полном доверии и соблюдении процедур вакцинации - эти противовирусные препараты станут важным дополнением для защиты людей и контроля передачи», - говорят Москона и Поротто. Спрей будет особенно полезен людям, которые не могут быть вакцинированы или у которых отсутствует иммунитет.

Противовирусное средство легко вводится, и, основываясь на опыте ученых с другими респираторными вирусами, защита будет немедленной и продолжаться не менее 24 часов.

Ученые надеются быстро продвинуть превентивный подход к испытаниям на людях с целью сдерживания передачи во время этой пандемии.

Источник: cuimc.columbia.edu

COVID-19 коронавирус пандемия спрей
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